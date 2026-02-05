Vila aflată în paragină din centrul Timișoarei, fosta Vilă Internațional, sau fosta casă a lui Nicolae Ceaușescu de pe Bulevardul C.D. Loga, o să fie transfromată în hub cultural. Acum, CJ Timiș o expropriază cu 500.000 de euro. Din această sumă, jumătate se întoarce în visteria județului, scrie opiniatimisoarei.ro.

Terenul aferent vilei a fost recuperat în 2024.

”Astăzi îndreptăm o mare eroare a județului Timiș, făcută în urmă cu mai multe decenii, peste două decenii. (…) Practic, discutăm despre un contract păgubos pentru județul Timiș, pentru locuitorii acestui județ. Vorbim despre o asociere făcută acum 20 de ani, cum vă spuneam, clar în defavoarea județului Timiș, a Consiliului Județean Timiș. (…) Astăzi, readucem în patrimoniul județului Timiș o clădire emblematică, Vila Internațional, casa lui Ceaușescu, cum este cunoscută, de pe Loga A48. O clădire dată lui Ovidiu Tender, printr-o asociere păguboasă pentru Consiliu Județean Timiș, printr-o asociere într-o societate comercială, Intercenter este numele ei, în care Consiliul Județean rămânea cu 45% din acțiuni și grupul Tender, controlat de omul de afaceri Ovidiu Tender, cu 55% din acțiuni. Deci, practic, Consiliul Județean, deși era coproprietar, n-avea niciun fel de pârghie de control pe derularea investițiilor ulterioare”, a spus Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timișoara.

Decizia de expropriere a fost votată de consilierii județeni în ședința extraordinară de joi, respectiv dizolvarea firmei Intercenter. CJ Timiș va plăti 500.000 de euro, o sumă din care jumătate ar trebui să se întoarcă la CJT.

”Aprobăm exproprierea omului de afaceri, a Vilei Internațional din patrimoniul omului de afaceri și a companiilor omului de afaceri Ovidiu Tender, și reintrarea ei în circuitul și în patrimoniul județului Timiș. (…) În paralel, avem un proiect de hotărâre prin care solicităm dizolvarea societății Intercenter. (…) Deci, din cei aproximativ 500.000 de euro, cât vom plăti despăgubire, aproximativ 225.000 de euro ar trebui să revină înapoi CJT, proprietarului pe 49% în sumă”, a mai spus Simonis.

După ce se va renova, fosta Vilă Internațional ce străjuiește Parcul Copiilor va deveni un hub cultural.

”Sper că anul acesta să avem proiectul finalizat și să scoatem la licitație refacerea acestei clădiri în primă fază. Refacerea clădirii existente, aducerea ei la standardele actuale. Și această clădire, foarte probabil, va deservi un centru cultural, un hub artistic, un hub cultural al Timișului, al Timişoarei”, a declarat Simonis.

La ora actuală, fosta vilă a lui Ceaușescu se află în paragină, abandonată.

În anul 2003, CJ Timiș a încheiat un parteneriat public-privat cu o firmă a omului de afaceri Ovidiu Tender, ce se angaja să reabiliteze imobilul, însă asta nu s-a întâmplat. Clădirea a intrat în inventarul societății nou-înființate, InterCenter Service SRL, în care CJT avea mai puțin de jumătate din acțiuni.