Statele Unite și Rusia sunt de acord să respecte pactul nuclear New START după expirarea acestuia. SUA vrea să fie inclusă și China

Statele Unite și Rusia sunt aproape de o înțelegere pentru a continua să respecte tratatul de control al armelor nucleare, New START, care a expirat pe 5 februarie, au declarat trei surse familiarizate cu aceste discuții pentru Axios. Două dintre aceste sursă au declarat că noua înțelegere din domeniul nuclear se află încă în stadiul de proiect și are nevoie de aprobarea ambilor președinți. Cea de-a treia sursă a precizat că negocierile au avut loc recent, la Abu Dhabi, dar încă nu s-a ajuns la un acord final.

New START, ultima barieră în calea unei înarmări nucleare

Tratatul New START este ultima barieră majoră care limitează arsenalul nuclear al celor două țări, care dețin împreună aproximativ 85% din focoasele nucleare ale lumii. New Start limitează numărul de focoase nucleare pe care SUA și Rusia le pot amplasa pe submarine, rachete și bombardiere și include mecanisme importante de transparență și control.

Aflați la Abu Dhabi pentru a participa la întâlnirea trilaterală Rusia -Ucraina – SUA, trimișii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner eu negociat prelungirea New Start cu oficialii ruși.

„Am convenit cu Rusia să acționăm cu bună-credință și să începem o discuție despre modalitățile de actualizare [a tratatului]”, a declarat un oficial american.

O altă sursă a declarat că implicațiile practice erau că ambele părți ar fi de acord să respecte termenii acordului timp de cel puțin șase luni, timp în care ar urma să aibă loc negocieri privind un posibil nou acord.

Dimitri Peskov: „Rusia este pregătită pentru dialog”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia este „pregătită pentru un dialog cu Statele Unite privind limitarea armelor strategice ofensive dacă Washingtonul răspunde constructiv”. Casa Albă a refuzat să comenteze pe marginea acestei probleme.

Principalul motiv pentru care Washingtonul este sceptic cu privire la prelungirea tratatului New START este că acesta nu constrânge și China, care are un arsenal mult mai mic, dar are o ascensiune rapidă.

„Evident, președintele a fost clar în trecut că, pentru a avea un control real al armelor în secolul XXI, este imposibil să faci ceva care să nu includă China din cauza stocului său vast și în creștere rapidă”, a precizat miercuri secretarul de stat Marco Rubio.

