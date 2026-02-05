Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”

Președintele Nicușor Dan a ajuns subiect de glume într-un ziar olandez. Nu pentru politică externă. Nu pentru economie. Pentru avionul cu care se deplasează. Mai exact, pentru faptul că nu există unul. Publicația „De Groene Amsterdammer” descrie situația ca pe o alegere grea…între două extreme: „canapea zburătoare” sau „container zburător”.

Olandezii pornesc povestea de la ROMBAC 1-11, primul avion de pasageri construit în România și folosit inclusiv de Nicolae Ceaușescu. A fost retras în 2009. Era prea zgomotos și nu respecta normele europene de mediu. Unele aeroporturi nici nu îl mai primeau. De atunci, fiecare președinte s-a descurcat cum a putut.

Articolul amintește un moment recent, care, aparent, a făcut ocolul lumii. Furtună de zăpadă la Paris care l-a împiedicat pe președinte să se întoarcă în țară. Nicușor Dan și delegația au rămas blocați peste 16 ore în aeroport. Motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru a atras atenția jurnaliștilor. Șeful statului nu zbura cu un avion civil, ci cu un C-27J Spartan, avion militar de transport. Potrivit publicației, președintele a ales varianta economică și pentru a evita imaginea de lux.

Pentru olandezi, însă, imaginea a fost perfectă pentru ironii. România a trecut de la președinte în avion VIP la președinte în avion de marfă.

Comparația inevitabilă: Iohannis

Ziarul îl pune lângă Nicușor Dan pe fostul președinte Klaus Iohannis. În mandatul 2014-2025 a cheltuit peste 22 milioane de euro pe curse private. Avioanele aveau cabine și lounge-uri cu lemn de mahon. Pentru mulți români a părut lux exagerat.

„Spre deosebire de predecesorul său, Dan a ales să zboare cu un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române (un avion militar de transport tactic) pentru a economisi bani și a evita stigmatul unui avion de lux.

Predecesorul său, Klaus Iohannis, era cunoscut pentru călătoriile sale de lux și cheltuielile de deplasare exorbitante”, scriu jurnaliștii.

Așa apare contrastul care i-a făcut pe olandezi să glumească. Iohannis zbura ca un șef de corporație, Nicușor Dan zboară ca un plutonier în misiune.

Articolul citează și criticii. Avionul militar nu are sisteme moderne pentru orice vreme și nici comunicații securizate la nivel prezidențial.

„Criticii susțin însă că utilizarea unui avion militar de transport pentru afaceri de stat este populistă și periculoasă, deoarece Spartan nu dispune de sistemele avansate de aterizare pentru toate condițiile meteorologice și de echipamentele de comunicații securizate de care are nevoie președintele. Pe scurt, opțiunea ieftină costă în final statul mai mult în termeni de siguranță și eficiență”, scrie ziarul.

Escorta de F-18 din Elveția

Momentul cel mai comentat a avut loc în Elveția. Avionul militar românesc a fost escortat de două F-18.

Nicușor Dan a scris pe Facebook că gestul a fost un semn de apreciere pentru ajutorul României la transportul victimelor unui incendiu din Crans-Montana. Pentru că mulți au crezut că nu este real, președintele a publicat înregistrarea cu turnul de control. Și a repetat ideea principală, că România nu își permite un avion prezidențial.

„Dezbaterea din România s-a mutat de la „opriți cheltuielile enorme” la „trebuie statul să achiziționeze în sfârșit un avion oficial propriu?” pentru a evita extremele de a zbura într-o „canapea zburătoare” sau într-un „container zburător””, încheie publicația.

