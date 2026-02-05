Prima pagină » Știri politice » Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”

Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”

05 feb. 2026, 17:11, Știri politice
Un ziar olandez râde de Nicușor Dan pentru zborurile în Spartan. Președintele se deplasează într-un „container zburător”

Președintele Nicușor Dan a ajuns subiect de glume într-un ziar olandez. Nu pentru politică externă. Nu pentru economie. Pentru avionul cu care se deplasează. Mai exact, pentru faptul că nu există unul. Publicația „De Groene Amsterdammer” descrie situația ca pe o alegere grea…între două extreme: „canapea zburătoare” sau „container zburător”.

Olandezii pornesc povestea de la ROMBAC 1-11, primul avion de pasageri construit în România și folosit inclusiv de Nicolae Ceaușescu. A fost retras în 2009. Era prea zgomotos și nu respecta normele europene de mediu. Unele aeroporturi nici nu îl mai primeau. De atunci, fiecare președinte s-a descurcat cum a putut.

Articolul amintește un moment recent, care, aparent, a făcut ocolul lumii. Furtună de zăpadă la Paris care l-a împiedicat pe președinte să se întoarcă în țară. Nicușor Dan și delegația au rămas blocați peste 16 ore în aeroport. Motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru a atras atenția jurnaliștilor. Șeful statului nu zbura cu un avion civil, ci cu un C-27J Spartan, avion militar de transport. Potrivit publicației, președintele a ales varianta economică și pentru a evita imaginea de lux.

Pentru olandezi, însă, imaginea a fost perfectă pentru ironii. România a trecut de la președinte în avion VIP la președinte în avion de marfă.

Comparația inevitabilă: Iohannis

Ziarul îl pune lângă Nicușor Dan pe fostul președinte Klaus Iohannis. În mandatul 2014-2025 a cheltuit peste 22 milioane de euro pe curse private. Avioanele aveau cabine și lounge-uri cu lemn de mahon. Pentru mulți români a părut lux exagerat.

Spre deosebire de predecesorul său, Dan a ales să zboare cu un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române (un avion militar de transport tactic) pentru a economisi bani și a evita stigmatul unui avion de lux.
Predecesorul său, Klaus Iohannis, era cunoscut pentru călătoriile sale de lux și cheltuielile de deplasare exorbitante”, scriu jurnaliștii.

Așa apare contrastul care i-a făcut pe olandezi să glumească. Iohannis zbura ca un șef de corporație, Nicușor Dan zboară ca un plutonier în misiune.

Articolul citează și criticii. Avionul militar nu are sisteme moderne pentru orice vreme și nici comunicații securizate la nivel prezidențial.

„Criticii susțin însă că utilizarea unui avion militar de transport pentru afaceri de stat este populistă și periculoasă, deoarece Spartan nu dispune de sistemele avansate de aterizare pentru toate condițiile meteorologice și de echipamentele de comunicații securizate de care are nevoie președintele. Pe scurt, opțiunea ieftină costă în final statul mai mult în termeni de siguranță și eficiență”, scrie ziarul.

Escorta de F-18 din Elveția

Momentul cel mai comentat a avut loc în Elveția. Avionul militar românesc a fost escortat de două F-18.

Nicușor Dan a scris pe Facebook că gestul a fost un semn de apreciere pentru ajutorul României la transportul victimelor unui incendiu din Crans-Montana. Pentru că mulți au crezut că nu este real, președintele a publicat înregistrarea cu turnul de control. Și a repetat ideea principală, că România nu își permite un avion prezidențial.

Dezbaterea din România s-a mutat de la „opriți cheltuielile enorme” la „trebuie statul să achiziționeze în sfârșit un avion oficial propriu?” pentru a evita extremele de a zbura într-o „canapea zburătoare” sau într-un „container zburător””, încheie publicația.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris. Cum aterizează cursele de linie pe Aeroportul Otopeni, în condiții de ceață, dar nu poate ateriza aeronava militară Spartan

Nicușor Dan a aterizat la București. A fost ajutat de Elveția: „Gest de apreciere pentru ajutorul acordat victimelor incendiului din Crans-Montana

Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi

Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ministrul dă vina pe vreme și e de acord ca președinția să aibă un avion propriu

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”
16:22
Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
13:35
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
EDUCAȚIE Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie”
11:51
Raport UNICEF – 32% dintre elevii din România nu înţeleg ce citesc, iar 37% nu ştiu să folosească un computer/Daniel David: „Un drum care ne duce la statutul de colonie”
ULTIMA ORĂ Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân”
10:33
Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân”
ULTIMA ORĂ Republica Moldova a trimis un nou ambasador în România. A fost şeful Protocolului din aparatul prezidenţial moldovean
09:38
Republica Moldova a trimis un nou ambasador în România. A fost şeful Protocolului din aparatul prezidenţial moldovean
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu, în drum spre muncă, transmite un mesaj pentru şoferii şi vatmanii STB: „Am vrut să văd cu ce se învârte roata”
08:43
Ciprian Ciucu, în drum spre muncă, transmite un mesaj pentru şoferii şi vatmanii STB: „Am vrut să văd cu ce se învârte roata”
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Interiorul magnetic ascuns al Soarelui, cartografiat în premieră folosind date din ultimii 30 de ani
PACE ÎN UCRAINA Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
18:43
Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
SCANDAL Ceartă-monstru în studioul Antena 3 CNN între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR”
18:35
Ceartă-monstru în studioul Antena 3 CNN între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR”
EXCLUSIV TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
18:18
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
CONTROVERSĂ După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
18:04
După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
SCANDALOS Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
17:58
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
CONTROVERSĂ Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria
17:48
Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria

Cele mai noi

Trimite acest link pe