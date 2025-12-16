🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii

12:10
UPDATE. Tusk: SUA sugerează UE să nu abordeze problema activelor înghețate ale Rusiei, deoarece acest lucru ar afecta negocierile
Jurnaliștii l-au întrebat pe prim-ministrul polonez Donald Tusk dacă poziția SUA cu privire la această problemă coincide cu cea a Europei. Acesta a răspuns că „diferența de opinie este absolut evidentă”.
„Americanii spun: lăsați aceste active rusești în pace, deoarece este greu să ne așezăm la masa negocierilor cu Putin și să spunem: «Haideți să cădem de acord, dar vă vom lua banii». Acesta este argumentul american, care ne cere să fim foarte precauți și să nu ducem situația până la pragul colapsului»”, a declarat Donald Tusk.
În același timp, el a adăugat că americanii ar fi interesați să utilizeze acești bani „în alt mod”. Prim-ministrul sugerează că SUA ar folosi și ei o parte din activele Rusiei, dar numai după ce s-ar pune de acord cu Kremlinul.
„În prezent, avem o decizie care permite înghețarea definitivă a activelor ruse… Cu toate acestea, de la acest moment până la o potențială utilizare a acestor fonduri pentru reconstruirea Ucrainei, ca să nu mai vorbim de sprijinul militar pentru Ucraina, mai sunt încă ani-lumină”, a recunoscut prim-ministrul Poloniei.
După spusele sale, la summitul de la Bruxelles de joi, nu va fi luată o decizie privind alocarea acestor fonduri Ucrainei. Cu toate acestea, se așteaptă să se ajungă la un acord privind finanțarea Ucrainei pentru următorii doi ani.
„Rușii, probabil, nu sunt foarte interesați de negocieri de pace sau de o încetare a focului în această fază. Prin urmare, avem nevoie de și mai multă presiune și de a demonstra că noi, ca Occident, nu vom permite să ne divizăm. Iar apoi aceste negocieri ar putea lua o formă mai concretă. Dar mi se pare foarte puțin probabil ca acest lucru să se întâmple până la Crăciun”, a declarat prim-ministrul Poloniei.
12:02
UPDATE. Statele Unite au acordat Ucrainei câteva zile pentru a accepta noi garanții de securitate, scrie Politico
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate similare cu cele pe care le-ar primi în calitate de membru NATO, au declarat oficiali americani, după discuțiile de la Berlin.
Oferta este cea mai puternică și mai explicită promisiune de securitate pe care administrația Trump a înaintat-o Ucrainei, dar vine cu un ultimatum implicit: „Accepți-o acum sau următoarea ofertă nu va fi la fel de generoasă.“, scrie Politico.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mulți lideri europeni au fost reticenți în a ajunge la un acord fără o garanție explicită de securitate din partea SUA, temându-se că Rusia, după o perioadă de timp, va ataca din nou.
Această ultimă ofertă a SUA pare a fi un efort de a atenua aceste îngrijorări, dar și de a-l împinge pe Zelenski să acționeze rapid.
„Baza acestui acord este, în esență, acela de a avea garanții foarte, foarte puternice, de tipul Articolului 5”, a declarat un oficial american de rang înalt. „Aceste garanții nu vor fi pe masă pentru totdeauna. Aceste garanții sunt pe masă chiar acum, dacă se ajunge la o concluzie la care se ajunge într-un mod pozitiv.”
Acordul ar trebui să fie convenit până la Crăciun
Statele Unite au sugerat că acordul ar trebui să fie convenit până la Crăciun, altfel condițiile ar putea să se înrăutățească.
Administrația Trump a subliniat că garanțiile de securitate propuse au limite de timp și prevăd angajamente juridice și militare, care pot fi ratificate de Congres. Cu toate acestea, în Europa există îndoieli cu privire la eficacitatea lor fără aderarea Ucrainei la NATO.
11:06
UPDATE. Europa este pregătită să conducă o „forță multinațională” în Ucraina, au declarat liderii europeni
Într-un comunicat, liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei și altor opt țări europene au declarat că trupele din cadrul „Coaliției de Voință”, cu sprijinul SUA, ar putea „sprijini regenerarea forțelor Ucrainei, securizarea cerului Ucrainei și susținerea unor mări mai sigure, inclusiv prin operațiuni în interiorul Ucrainei”, relatează The Guardian.
Propunerea a făcut parte dintr-un nou pachet de garanții de securitate, susținut de Casa Albă, care ar putea marca un progres în ajungerea la un acord de pace între Moscova și Kiev, au declarat liderii americani și europeni.
Însă Trump pare să sugereze că, în schimbul garanțiilor de securitate, Ucraina trebuie să fie de acord să cedeze Rusiei părțile din regiunea Donbas de est pe care Kievul încă le deține – lucru pe care Zelenski l-a exclus anterior.
„Ei bine, ca să fiu sincer, au pierdut deja teritoriul”, a spus Trump când a fost întrebat ce stimulent ar avea Ucraina să renunțe la teritoriu.
Zelenski a declarat că discuțiile cu emisarii lui Trump „nu au fost ușoare”, dar au adus „progrese reale” în ceea ce privește garanțiile de securitate. Cu toate acestea, au rămas diferențe de opinie cu privire la teritoriu. „A existat un dialog suficient pe marginea teritoriului și cred că, sincer vorbind, avem încă poziții diferite”, a declarat Zelenski reporterilor.
Cele două zile de negocieri intense de la Berlin – între Ucraina, SUA și oficialii europeni – au dus la progrese clare în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar au lăsat lacune semnificative în chestiunea teritorială, au declarat oficiali americani, luni, reporterilor, relatează Axios.
Potrivit acestora, părțile se apropie de un acord privind garanțiile de securitate, care s-ar baza pe Articolul 5 al NATO. Însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski — care a petrecut șapte ore cu consilierii lui Trump la Berlin în ultimele două zile — a confirmat că părțile au încă „poziții diferite cu privire la teritoriu”.
Planul SUA prevede retragerea Ucrainei din regiunea Donbas pe care o controlează. În cea mai recentă propunere a americanilor, aceasta ar deveni o „zonă economică liberă” demilitarizată.
Zelensky a întrebat public de ce Rusia nu ar interveni pur și simplu odată ce trupele ucrainene se vor retrage și a mai spus că numai poporul ucrainean ar putea fi de acord cu concesii teritoriale, eventual prin intermediul unui referendum.
Zelenski crede că SUA doar transmit cererile Rusiei
La finalul discuțiilor de luni de la Berlin, Zelensky a declarat că nu crede că SUA „cere” Ucrainei să cedeze teritoriul în cauză, ci doar transmite cererile Rusiei. O sursă bine informată a descris discuțiile privind teritoriul ca fiind „complicate”.
Un oficial american a declarat, de asemenea, că va fi la latitudinea Ucrainei să decidă cum să abordeze problema teritorială. Dar oficialul a mai spus că restul ofertei SUA – inclusiv cele mai puternice garanții de securitate prezentate până în prezent – „nu vor fi pe masă pentru totdeauna”.
Consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit luni la cină cu Zelenski și mai mulți lideri europeni, iar Trump a fost invitat la cină, prin telefon.
Ulterior, după apel, președintele american le-a declarat reporterilor din Biroul Oval că a avut o discuție bună și lungă cu Zelenski și cu liderii europeni.
„Lucrurile par să meargă bine… Cred că suntem mai aproape de o înțelegere decât am fost vreodată”, a spus Trump.
Unul dintre oficialii americani a declarat că „90%” din probleme au fost rezolvate între SUA și Ucraina, dar unele dintre chestiunile nerezolvate necesită discuții tehnice.
Noi discuții la Miami în weekend
Probabil vor avea loc discuții în acest weekend „undeva în Statele Unite, ar putea fi Miami, cu grupuri de lucru, militari, care vor analiza hărți”, a declarat un oficial american.
Zelenski s-a întâlnit cu oficiali americani și europeni timp de peste cinci ore duminică și peste două ore luni. Ambele părți au descris aceste întâlniri ca fiind productive, iar cancelarul german Friedrich Merz – care a participat și el – s-a declarat optimist cu privire la propunerea SUA privind garanțiile de securitate.
Un oficial american a susținut că interlocutorii ucraineni și europeni au fost surprinși că partea americană era dispusă să ofere atât de multe garanții de securitate – și că aceștia credeau că Rusia ar fi de acord.
„Acordarea acestei garanții similare cu cele prevăzute la Articolul Cinci de către NATO este ceva ce președintele Trump crede că poate determina Rusia să accepte”, a declarat oficialul. Acesta a confirmat că garanțiile de securitate „ar trebui să fie prezentate Senatului”, dar nu a precizat dacă administrația va solicita un tratat formal.
Zelenski a declarat că dorește o înțelegere mai clară a modului în care vor funcționa garanțiile de securitate înainte de a lua orice decizie privind teritoriul.
„Suntem foarte aproape de garanții solide de securitate”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă cu reporterii luni, după convorbirea sa cu Trump și liderii europeni.
Argumentul SUA este că acest acord oferă Ucrainei garanții solide de securitate, accelerează drumul acesteia către Uniunea Europeană și pune miliarde pe masă pentru reconstrucție – dar vine la pachet cu pilula amară a unor concesii teritoriale masive.
Rusia și-ar asigura câștiguri teritoriale și șansa de a se reintegra în economia globală și în comunitatea națiunilor.
Misiunea, așa cum a descris-o un oficial american, este de a „veni cu cel mai puternic pachet posibil, pentru a vedea dacă ne putem întoarce la Rusia cu ceva care să poată încheia această situație”.
Zelenski le-a spus reporterilor luni, după întâlnirile sale de la Berlin, că oficialii ucraineni și americani susțin sugestia cancelarului german Merz de a se stabili un armistițiu de Crăciun.
