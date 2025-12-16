🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii

12:10

Jurnaliștii l-au întrebat pe prim-ministrul polonez Donald Tusk dacă poziția SUA cu privire la această problemă coincide cu cea a Europei. Acesta a răspuns că „diferența de opinie este absolut evidentă”.

„Americanii spun: lăsați aceste active rusești în pace, deoarece este greu să ne așezăm la masa negocierilor cu Putin și să spunem: «Haideți să cădem de acord, dar vă vom lua banii». Acesta este argumentul american, care ne cere să fim foarte precauți și să nu ducem situația până la pragul colapsului»”, a declarat Donald Tusk.

În același timp, el a adăugat că americanii ar fi interesați să utilizeze acești bani „în alt mod”. Prim-ministrul sugerează că SUA ar folosi și ei o parte din activele Rusiei, dar numai după ce s-ar pune de acord cu Kremlinul.

„În prezent, avem o decizie care permite înghețarea definitivă a activelor ruse… Cu toate acestea, de la acest moment până la o potențială utilizare a acestor fonduri pentru reconstruirea Ucrainei, ca să nu mai vorbim de sprijinul militar pentru Ucraina, mai sunt încă ani-lumină”, a recunoscut prim-ministrul Poloniei.

După spusele sale, la summitul de la Bruxelles de joi, nu va fi luată o decizie privind alocarea acestor fonduri Ucrainei. Cu toate acestea, se așteaptă să se ajungă la un acord privind finanțarea Ucrainei pentru următorii doi ani.

„Rușii, probabil, nu sunt foarte interesați de negocieri de pace sau de o încetare a focului în această fază. Prin urmare, avem nevoie de și mai multă presiune și de a demonstra că noi, ca Occident, nu vom permite să ne divizăm. Iar apoi aceste negocieri ar putea lua o formă mai concretă. Dar mi se pare foarte puțin probabil ca acest lucru să se întâmple până la Crăciun”, a declarat prim-ministrul Poloniei.