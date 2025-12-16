Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate!

Într-o societate agitată de scandaluri care nu se mai termină, două dintre ele par să acopere adevăratele probleme din economie, din finanțe, din administrațiile locale, din industrie, din agricultură, din mlaștina politicii românești.

Unul este cel legat de Justiția capturată de stradă și convulsiile unui sistem care se năruie din interior printr-un plan al magistraților haștag comandați de ong-urile soroșiste, celălalt ține de zona telenovelei în care protagoniștii au fost Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și loverboy-ul Marius Calotă, scandal care s-a transformat după moartea ei în dosar penal.

Părea că decesul Rodicăi Stănoiu a fost unul firesc, ținând cont de vârsta sa, 86 de ani. Numai că jurnaliștii au mirosit că ceva nu e în regulă după ce a ieșit la iveală relația cu bărbatul mai tânăr cu 50 de ani decât ea.

Prea mare diferența ca să nu fi existat, la mijloc, doar interesul de a pune mâna pe averea Rodicăi. Până la urmă, era o pradă ușoară. Rodica, spun rudele și apropiații, nu suporta singurătatea. Și pentru că nu avea copii, nici alți moștenitori rezervatari, Mariusică a pus ochii pe ea. A fost ținta perfectă. Seducția e mai facilă atunci când un vârstnic se află în situația Rodicăi Stănoiu. Povestea e plină, încă, de mistere neelucidate.

Până acum e cert că fostul ministru al Justiției și-a trăit ultimii ani sub controlul iubitului care, Dumnezeu știe cum, a izolat-o încet de rude și prieteni, un control psihologic la care puțini din cei care o cunoșteau pe Rodica nu s-ar fi așteptat.

Din femeia dură, deșteaptă, intransigentă și rațională, Rodica s-a transformat într-o femeie dependentă total de Marius. Și ca să nu îl piardă s-a supus la tot felul de intervenții și operații estetice. I-a dat pe mână cardul, acces nelimitat la bunurile ei.

Marius, confirmă surse din anturajul ei, a îndepărtat menajera, char și șoferul, adică oameni care știau multe și vedeau tot. Nu avea nevoie de “camera de luat vederi” în casă. Tot cert este și că Rodica a ajuns anul acesta de mai multe ori la spital. La Floreasca, unde medicilor li s-a spus că a căzut și că s-a lovit la cap.

Avea și niște coaste fracturate, dar acestea nu constituiau o problemă majoră pentru că se refac cumva, în timp. Dar pentru că era confuză și nu știa pe ce lume se află, medicii au decis transferarea ei la spitalul Obregia. Acolo a mai stat trei zile, timp în care – afirmă surse judiciare – a ieșit cu scandal, după ce iubitul a vrut neapăat să fie externată mai repede. Era însoțit de o femeie, posibil Gina Tache de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Au fost și alte persoane pe la ea atunci, care s-au recomandat a fi de la Ministerul Justiției.

De ce a ținut morțiș Marius Calotă să fie externată Rodica? Oare pentru că îi era teamă că dacă va avea un diagnostic din care să rezulte ulterior, la o expertiză medico-legală, că nu avea discernământ, un eventual testament făcut, nu se știe când, să nu mai aibă valabilitate?

Alt mister e legat de lovitura la cap și de coastele rupte. Și de lovitura la ochi, care i se mai vede încă în fotografia făcută la schimbarea buletinului, în toamna anului acesta, afirmă sursele judiciare.

La Spitalul Municipal a fost internată la începutul lunii august a acestui an. A fost văzută de doi medici, dintre care unul a evaluat-o neurologic și a pus un diagnostic din care reiese că avea o degradare nerologică severă. Dar diagnosticul clar va fi aflat din actele medicale de la dosar. Avea acele lovituri din cauza unei căzături sau a căzut după ce a fost împinsă? A fost sau nu bătută? E greu ca un anchetator să descopere probe care să ducă la un verdict clar pe acest segment al anchetei. Greu de probat. Mai ales că e vorba de ceva timp între episodul cu “căzătura“ și deces.

Misterioasă este, deocamdată, și situația averii. Nu se cunosc exact bunurile mobile și imobile ale Rodicăi Stănoiu, doar ceea ce a apărut în media. Nici dacă iubitul nu a înstrăinat cumva din ele în timpul vieții, cu acordul ei, o femeie ajunsă la cheremul unui personaj extrem de dubios. Anchetatorii vor elucida și aceste aspecte.

A făcut testament Rodica Stănoiu în favoarea iubitului ei? Dacă da, atunci e musai să se realizeze o expertiză grafoscopică pentru a se dovedi dacă l-a scris cu mâna ei sau doar l-a semnat, ba chiar și dacă semnătura îi aparține și nu a fost falsificată.

Misterios este și anturajul lui Marius, pentru că informațiile care circulă fac referire la existența unui grup care avea drept țintă persoane vârstnice fără moștenitori rezervatari. Nu cred că Marius făcea parte din categoria gerontofililor, deși unii și-ar pune această întrebare ținând cont de faptul că formau un cuplu de vârste foarte discordante. Nu era vorba de atracție sexuală, în ceea ce îl privește. Asta cred. Mai degrabă e vorba doar de interesul major pentru averea impresionantă pe care Rodica Stănoiu o avea.

Alt mister. Până la apariția raportului medico-legal care va evidenția rezultatele de la histopatologie și de la toxicologie, nu se știe dacă Rodica Stănoiu a fost sau nu drogată cu medicamente sau orice altă substanță îngurgitată în mod repetat sau în doză mare care i-ar fi putut grăbi sfârșitul, date fiind afecțiunile sale. Acestea sunt și suspiciunile anchetatorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Dacă Marius Calotă va fi pus sub acuzare de ceva, va pierde dreptul de a o moșteni pe Rodica Stănoiu (prin testament) doar în cazul în care va fi și condamnat. Dar lucrurile sunt în fază incipientă și trebuie să așteptăm, mai întâi, decizia procurorului de caz.

Pașii care trebuie făcuți în anchetă sunt mulți, complexitatea necesită timp și acuratețe. Maximă. Dacă, într-adevăr, iubitul Rodicăi Stănoiu făcea parte dintr-un grup care acționa întocmai celor care atrag victime prin metoda loverboy (dar aici nu pentru a le exploata sexual, ci pentru a se îmbogăți), atunci ancheta devine și mai complicată.

Pentru că un astfel de grup nu acționează decât atunci când are în spate o rețea formată din avocați și notari. Și, ca să nu greșească, sunt instruiți și planul e dus la capăt cu multă tenacitate și multă răbdare.

Din păcate, Rodica Stănoiu, o minte sclipitoare până la un moment dat, când a căzut în capcana ultimei iubiri, a plecat la ceruri lăsând în urmă multe controverse, ea însăși fiind în timpul vieții un personaj controversat.

Cât de lucidă a fost în ultima parte a vieții sale, nu se știe. Dar pentru unii contează doar să se simtă un pic iubiți chiar dacă sunt mișelește mințiți. Căci dacă dragoste nu e, nimic nu e! Dumnezeu s-o odihnească!

