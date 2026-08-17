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Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale

Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
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Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în primele 6 luni din 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2025. Datele mai arată că resursele de energie electrică au crescut cu 1,1%. INS menționează că sunt date provizorii.

Producția internă de energie a ajuns la 7.929,6 mii tep(*), în scădere cu 2,6% față de primele 6 luni din 2025. Importurile au coborât cu 5,5%, până la 7.572,2 mii tep, potrivit datelor furnizate de INS.

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(*) tep = tone echivalent petrol; combustibil convenţional cu puterea calorifică de 10000 Kcal/Kg.

Principalele resurse de energie primară. Sursă: INS

Consumul final de energie electrică a scăzut cu 3,3% în primele 6 luni din 2026. În economie, reducerea a fost de 0,6%. Consumul populației a scăzut mai puternic, cu 11,8%. INS mai arată că în primele 6 luni din 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 4,1%. Resursele de energie electrică au crescut cu 1,1%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 15.501,8 mii tep în primele 6 luni din 2026. Nivelul este cu 656,4 mii tep mai mic față de aceeași perioadă din 2025. Producția internă de energie a scăzut cu 2,6%, la 7.929,6 mii tep. Importurile au coborât cu 5,5%, până la 7.572,2 mii tep.

Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale

Resursele de energie electrică au crescut cu 1,1%, la 34.690,8 milioane kWh. Producția din termocentrale a scăzut cu 5,9%, iar hidrocentralele au produs cu 17,9% mai mult. Producția nucleară a coborât cu 11,7%.

„Producţia din termocentrale a fost de 7680,2 milioane kWh, în scădere cu 485,2 milioane kWh (-5,9%). Producţia din hidrocentrale a fost de 7489,3 milioane kWh, în creștere cu 1135,7 milioane kWh (+17,9%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 4529,7 milioane kWh, în scădere cu 598,6 milioane kWh (-11,7%)”, arată datele provizorii ale INS.

Balanța energiei electrice. Sursă: INS

Producția de energie eoliană a crescut la 3.272,8 milioane kWh. Energia solară a ajuns la 3.259,4 milioane kWh. Ambele au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă din 2025. Consumul final de energie electrică a scăzut cu 3,3%, la 24.113 milioane kWh. Consumul populației a coborât cu 11,8%, iar cel din economie cu 0,6%. Exporturile au crescut cu 789,2 milioane kWh, la 7.690,6 milioane kWh.

„Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1.I-30.VI.2026, a fost de 3272,8 milioane kWh, în creștere cu 268,9 milioane kWh față de perioada 1.I-30.VI.2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 3259,4 milioane kWh, în creștere cu 965,3 milioane kWh față de aceeași perioadă.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 24113,0 milioane kWh, cu 3,3% mai mic față de perioada 1.I-30.VI.2025, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,6%, iluminatul public a scăzut cu 4,6%, iar consumul populației a scăzut cu 11,8%.

Exportul de energie electrică a fost de 7690,6 milioane kWh, în creștere cu 789,2 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2887,2 milioane kWh, în creștere cu 405,8 milioane kWh”, mai transmite INS.

Sursă foto: INS, Shutterstock

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