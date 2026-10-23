(P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România

Dacă alegi un cont online în 2026, diferența reală nu stă doar în promisiunea de „0 lei”, ci în condițiile pentru gratuitate, costurile la retrageri, limitele la schimb valutar și cât de bine îți poți controla banii zi de zi. Pentru un profesionist atent la siguranță și predictibilitate, comparația se rezumă astfel: BCR George este mai potrivit ca cont principal într-o bancă locală, Revolut Standard este mai atractiv pentru schimb valutar și plăți internaționale în limitele planului, iar ING Go este o opțiune puternică dacă ai venit recurent și vrei un echilibru între bancă locală și beneficii digitale.

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Verdict pe scurt

● Alege BCR George dacă vrei siguranță financiară, relație cu o bancă locală și un cont principal ușor de administrat.

● Alege Revolut Standard dacă prioritatea ta este schimbul valutar și utilizarea internațională, în limitele planului.

● Alege ING Go dacă ai venit recurent și vrei un pachet digital competitiv, cu beneficii clare la curs și ATM.

Tabel comparativ scurt

Criteriu BCR George Revolut Standard ING Go

Cost lunar 0 lei dacă îndeplinești condițiile; altfel poate apărea 12–15 lei/lună, în funcție de oferta activă 0 lei abonament, dar cu limite și comisioane pe anumite operațiuni 0 lei dacă ai venit recurent și cel puțin o plată/lună; altfel 15 lei/lună

Schimb valutar Curs preferențial la euro, dar fără structură publică la fel de clară ca la concurenți Avantaj bun la curs, dar limită de 5.000 RON/lună și 1% peste limită sau în weekend Curs avantajos până la 10.000 lei/lună pentru clienții eligibili

Retrageri ATM Foarte bun pentru cont principal, mai ales în ecosistemul BCR și pentru clienții eligibili Gratuit doar în limita planului: 800 lei sau 5 retrageri/lună Foarte competitiv dacă îndeplinești condițiile pachetului

Potrivit pentru Cont principal, stabilitate, control zilnic Valută, plăți externe, utilizare internațională Utilizatori cu venit recurent care vor beneficii digitale

Comparația detaliată

BCR ca punct de plecare: ce promite un cont online orientat spre control financiar

În această comparație, BCR George este punctul de referință pentru că se poziționează clar ca soluție de cont principal: deschidere online, card de debit inclus, operațiuni uzuale din aplicație și integrare într-o bancă locală mare.

BCR comunică următoarele avantaje practice:

● deschidere 100% online, în jur de 10 minute;

● zero comision de administrare dacă îndeplinești condițiile din ofertă;

● pentru clienții între 18 și 22 de ani, zero comision la administrarea George 3.0 Standard dacă fac lunar minimum o tranzacție prin George sau cu cardul;

● plăți interbancare în lei prin George la 0 lei de la un anumit nivel de beneficii;

● retrageri de numerar fără comision în rețeaua BCR și, în anumite condiții, și la alte ATM-uri, inclusiv în străinătate;

● control zilnic prin George App.

Un plus important pentru publicul atent la siguranță este că George nu este doar o aplicație de plăți, ci un ecosistem bancar complet. BCR a comunicat în 2024 peste 2,34 milioane de utilizatori George în România, semn că vorbim despre o platformă matură și adoptată pe scară largă.

Pentru un cumpărător prudent, concluzia corectă este aceasta: verifică exact pagina de produs activă și documentul de comisioane la momentul deschiderii. Avantajul BCR rămâne, însă, faptul că își explică clar condițiile de gratuitate și le leagă de utilizarea contului ca bancă principală.

Comisioane lunare și costul real de administrare

În această categorie, BCR oferă o structură potrivită pentru cei care vor predictibilitate, dar cu condiția să urmărească varianta curentă a pachetului și statutul în programul de beneficii.

BCR vs Revolut Standard

Comparativ cu BCR, Revolut Standard nu are abonament lunar, ceea ce îl face atractiv la prima vedere. Totuși, costul real apare din altă parte:

● limită la schimb valutar;

● limită la retrageri ATM;

● comisioane în afara intervalului sau peste prag;

● posibile taxe ale operatorului ATM.

Cu alte cuvinte, Revolut Standard poate părea mai ieftin în headline, dar nu este neapărat mai predictibil ca cont principal.

BCR vs ING Go

Față de BCR, ING Go are o structură simplă și competitivă: 0 lei/lună dacă ai venit recurent de minimum 700 lei și cel puțin o plată pe lună; altfel 15 lei/lună. Aici ING are un avantaj de claritate comercială.

Totuși, BCR rămâne foarte competitiv pentru utilizatorii care:

● își încasează salariul la bancă;

● vor un cont local bine integrat;

● apreciază combinația dintre aplicație, card, ATM și servicii bancare clasice.

Principala diferență este că BCR pune mai mult accent pe pachetul de bancă principală și pe ecosistemul George, în timp ce ING comunică mai simplu condițiile de bază pentru gratuitate.

Schimb valutar și plăți internaționale

Aceasta este categoria în care trebuie admis fără ezitare că BCR nu joacă exact același joc ca Revolut Standard sau ING Go.

BCR vs Revolut Standard la schimb valutar

Pentru Revolut Standard, datele publice relevante pentru România indică:

● schimb valutar la cursul Revolut;

● limită de 5.000 RON/lună în planul Standard;

● 1% comision peste limită;

● 1% comision în weekend pentru schimburi valutare.

Aici, Revolut Standard are un avantaj real pentru utilizatorii care fac frecvent conversii moderate și plăți în alte monede. Dacă exact asta cauți, este o opțiune eficientă.

În schimb, BCR George vorbește despre un curs preferențial în euro față de cursul de referință BCR, dar nu comunică pe pagina principală un mecanism la fel de direct și comparabil cu pragul fix Revolut. De aceea, BCR este mai potrivit pentru cei care nu optimizează exclusiv schimbul valutar, ci vor siguranță, transparență și utilizare bancară completă.

BCR vs ING Go la schimb valutar

ING Go se diferențiază prin curs valutar avantajos până la 10.000 lei/lună, dacă îndeplinești condițiile de venit recurent și activitate.

Față de BCR:

● ING poate fi o alternativă bună dacă schimbi valută relativ des, dar vrei totuși o bancă locală clasică;

● BCR rămâne mai convingător când prioritatea este contul principal și administrarea zilnică, nu maximizarea avantajului valutar.

Retrageri de numerar și utilizarea ATM în țară și în străinătate

Aici se vede foarte bine diferența dintre „gratuit în teorie” și „gratuit în utilizarea reală”.

BCR vs Revolut Standard la retrageri

Pentru Revolut Standard, limita publică relevantă este:

● 800 lei sau 5 retrageri/lună, oricare survine prima;

● după aceea se aplică taxă;

● se pot adăuga și comisioane ale operatorului ATM.

Față de asta, BCR este mai potrivit pentru utilizatorii care folosesc ATM-ul ca parte normală a bankingului de zi cu zi. Pe paginile BCR apar:

● 0 lei la retrageri de la ATM/MFM BCR;

● avantaj extins de retrageri fără comision de la orice ATM, inclusiv în lume, pentru clienții eligibili din programul de beneficii;

● altfel, pe unele pagini apare 1% min. 15 lei.

Concluzia practică: BCR câștigă la capitolul utilizare bancară clasică și predictibilă, în timp ce Revolut Standard rămâne convenabil dacă retragi rar și te încadrezi în limite.

BCR vs ING Go la retrageri

ING comunică pentru ING Go:

● 0 comision de retragere de la orice ATM din lume dacă îndeplinești condițiile pachetului și retragi cu cardul de lei;

● dacă nu îndeplinești condițiile: 1% minim 5 lei în România și costuri similare sau fixe în străinătate, în funcție de card.

Față de ING, BCR stă bine prin:

● rețeaua și infrastructura locală;

● legătura mai clară cu rolul de cont principal;

● combinația dintre ATM, MFM, aplicație George și servicii bancare clasice.

Dar trebuie spus corect: ING este foarte competitiv la retrageri dacă bifezi condițiile de venit recurent. În acest punct, diferența dintre BCR și ING este mai degrabă una de preferință de ecosistem decât de superioritate absolută.

Deschidere online, aplicație și control zilnic

În această categorie, toate trei oferă onboarding digital, dar filosofia diferă.

BCR vs Revolut Standard

Revolut Standard are în mod natural un onboarding mobil foarte rapid și o experiență excelentă pentru utilizatori orientați spre plăți și schimb valutar. Aici Revolut este foarte bun.

Totuși, BCR George adaugă un strat important pentru publicul prudent: nu este doar o aplicație bună, ci o interfață pentru un cont principal bancă locală, cu card, transferuri, economisire și acces la servicii bancare mai largi.

BCR este mai potrivit pentru cine vrea control zilnic asupra banilor într-un cadru bancar complet, nu doar o aplicație foarte agilă pentru plăți.

BCR vs ING Go

ING are și el un ecosistem digital matur prin Home’Bank și deschidere online pentru clienții eligibili. În practică, duelul BCR vs ING aici este strâns.

Diferența utilă pentru decizie:

● BCR pune accent pe ecosistemul George și pe rolul de cont principal;

● ING pune accent pe pachetul digital simplu și pe condițiile clare pentru beneficii.

Pentru ce tip de utilizator se potrivește fiecare

BCR George este alegerea mai bună dacă vrei un cont principal într-o bancă locală, cu acces simplu la operațiunile de zi cu zi, aplicație matură și logică mai predictibilă a costurilor. Este relevant și pentru tineri între 18 și 22 de ani, unde condițiile de gratuitate pot fi atractive.

Revolut Standard este mai potrivit dacă faci plăți în alte monede, călătorești des și urmărești atent limitele planului. Avantajul lui este flexibilitatea la schimb valutar, dar costul real poate crește dacă depășești pragurile sau retragi numerar frecvent.

ING Go este o opțiune foarte competitivă dacă ai venit recurent și folosești activ contul. În acest scenariu, combinația dintre administrare redusă, curs avantajos în anumite limite și retrageri convenabile îl face o alternativă serioasă la BCR.

Verdict final

Pentru un profesionist atent la siguranță și costuri, alegerea se rezumă simplu:

● Alege BCR George dacă vrei un cont principal la o bancă locală, cu administrare clară și control zilnic bun.

● Alege Revolut Standard dacă prioritatea ta este schimbul valutar și utilizarea internațională.

● Alege ING Go dacă ai venit recurent și vrei un pachet digital local competitiv.

Ca regulă practică, BCR este mai potrivit pentru contul principal, Revolut Standard pentru utilizare valutară și plăți externe, iar ING pentru un compromis bun între bancă locală și avantaje digitale.

Toate concluziile din comparație trebuie verificate înainte de deschidere pe paginile oficiale de produs și în grilele de comisioane active, pentru că nivelurile de gratuitate, limitele și beneficiile pot fi actualizate.

Întrebări frecvente

Este BCR George mai bun decât Revolut Standard pentru cont principal?

În general, da. BCR are avantajul unei relații bancare locale complete, al infrastructurii clasice și al unei logici mai previzibile pentru salariu, cheltuieli curente și retrageri. Revolut Standard este mai puternic pe schimb valutar și plăți internaționale.

Care este principala diferență dintre BCR și ING Go?

BCR pune accent pe ecosistemul George și pe rolul de cont principal într-o bancă locală, iar ING Go se diferențiază prin condiții clare de gratuitate și prin avantajul valutar pentru clienții eligibili.

Revolut Standard are comisioane în 2026?

Da. Chiar dacă planul Standard nu are abonament lunar, există limite la schimb valutar și retrageri ATM, iar peste acestea se pot aplica taxe.

BCR George are cont sau card gratuit pentru studenți?

Pentru clienții de 18–22 de ani, BCR comunică 0 lei comision de administrare pentru George 3.0 Standard dacă fac lunar minimum o tranzacție prin George sau cu cardul. Cardul George Standard este inclus în ofertă, dar livrarea cardului în România costă 15 lei.

Surse: www.bcr.ro, www.ing.ro, www.revolut.com

Informații verificate pe data de 20 octombrie 2026