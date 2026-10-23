Donald Trump a scos un sunet bizar în timpul unui miting electoral înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Momentul a devenit viral pe internet

Donald Trump a provocat un val de reacții pe rețelele sociale după ce a scos un sunet neobișnuit în timpul unui miting electoral din Carolina de Sud. Momentul, surprins în timp ce vorbea despre Nikki Haley, a fost distribuit și comentat intens pe internet.

Un moment neașteptat din discursul președintelui Donald Trump, susținut miercuri seară în Carolina de Sud, a atras atenția utilizatorilor rețelelor sociale. În timp ce explica o decizie politică luată în primul său mandat, liderul de la Casa Albă și-a întrerupt pentru scurt timp fraza, scoțând un sunet neobișnuit.

Incidentul s-a produs în cadrul unui miting organizat în perspectiva alegerilor legislative americane de la jumătatea mandatului, în timp ce Trump vorbea despre numirea fostei guvernatoare Nikki Haley în funcția de ambasador al Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite.

Președintele american încerca să explice că una dintre motivațiile acestei decizii fusese dorința de a-i permite lui Henry McMaster, viceguvernatorul Carolinei de Sud la momentul respectiv, să preia conducerea statului.

„Și aș spune că 90% din motivul pentru care am ales-o pe (Haley n.red)”, a spus Trump, înainte de momentul care a atras atenția.

După scurta întrerupere, șeful de la Casa Albă și-a continuat explicația, arătând spre Henry McMaster, prezent la eveniment.

„Am ales-o pe guvernatoare (eah – un sunt ciudat făcut cu limba – n.red), am trimis-o la Națiunile Unite pentru că voiam ca acest tip să fie, voiam ca acest tip să devină guvernator”, a declarat Trump.

Secvența a fost preluată rapid pe platforma X, unde utilizatorii au încercat să interpreteze sunetul auzit în timpul discursului.

Sursa video – X/@nexta_tv

Reacții pe rețelele sociale după momentul surprins la miting

Înregistrarea a generat comentarii dintre cele mai diverse, de la ironii și glume până la speculații despre semnificația întreruperii.

Contul „Republicans Against Trump”, cunoscut pentru criticile la adresa președintelui american, a distribuit imaginile însoțite de întrebarea: „Ce naiba a fost asta?”.

Alți utilizatori au reacționat cu amuzament la secvența devenită virală.

„Sincer, nu am mai râs atât de tare de mult timp. Îmi doresc din tot sufletul ca asta să nu fie o creație a IA”, a scris un utilizator al platformei X. „Plâng, la naiba, omule”, a comentat un altul.

În paralel, unele persoane au încercat să asocieze sunetul cu posibile probleme de sănătate ale liderului SUA.

Printre cei care au comentat imaginile s-a numărat profesorul și jurnalistul Adam Cochran, care a invocat existența unor manifestări vocale întâlnite la unii pacienți diagnosticați cu demență și a sugerat că episodul ar putea avea o explicație medicală.

Facem precizarea că Donald Trump nu are un astfel de diagnostic confirmat public. Președintele american a vorbit în repetate rânduri despre rezultatele obținute la testele cognitive, prezentându-le public drept dovezi ale capacităților sale intelectuale.