Elevii intră în vacanța de toamnă. Câte zile libere au și când se întorc la școală. Calendarul vacanțelor din 2026-2027

Elevii din România intră de sâmbătă, 24 octombrie, în prima vacanță a anului școlar 2026-2027. După aproape șapte săptămâni de cursuri, copiii vor avea nouă zile consecutive de pauză, iar întoarcerea în bănci este programată pentru luni, 2 noiembrie.

Următoarea vacanță va fi cea de iarnă, care începe înainte de Crăciun și se încheie după sărbătorile de la începutul lunii ianuarie.

Vineri, 23 octombrie, este ultima zi de cursuri din primul modul al anului școlar 2026-2027. Începând de sâmbătă, elevii și preșcolarii intră în vacanța de toamnă, programată până duminică, 1 noiembrie, inclusiv.

Când se întorc elevii la școală după vacanța de toamnă

Cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie 2026, odată cu începerea celui de-al doilea modul. Acesta se va desfășura până marți, 22 decembrie, ultima zi de școală înaintea vacanței de iarnă. În această perioadă, elevii vor beneficia și de două zile libere legale consecutive: 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și 1 decembrie, de Ziua Națională a României. În 2026, acestea cad luni și marți. Astfel, elevii vor avea un weekend prelungit de patru zile, înainte de vacanța de Crăciun.

Vacanța de iarnă 2026-2027. Câte zile vor sta copiii acasă

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii vor avea 19 zile calendaristice de pauză, perioadă care include Crăciunul, Revelionul, Boboteaza și sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul. Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, când începe cel de-al treilea modul al anului școlar.

Când este vacanța de schi din februarie 2027

Spre deosebire de celelalte vacanțe, pauza din februarie-martie nu va avea aceeași dată în toate județele. Inspectoratele școlare au avut posibilitatea să aleagă o săptămână de vacanță în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Astfel, vacanța mobilă poate fi programată în una dintre următoarele perioade:

15-21 februarie 2027;

22-28 februarie 2027;

1-7 martie 2027.

Această organizare permite distribuirea vacanțelor pe mai multe săptămâni, inclusiv pentru a evita aglomerarea stațiunilor montane. Părinții trebuie să consulte calendarul stabilit de inspectoratul școlar din județul în care învață copiii.

Calendarul complet al vacanțelor școlare din 2026-2027

Potrivit structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației, elevii beneficiază de următoarele vacanțe:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de județ.

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027.

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027, pentru majoritatea elevilor.

Când se încheie anul școlar 2026-2027

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri va fi vineri, 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni. Există însă excepții pentru clasele terminale, care trebuie să susțină examenele naționale.

Elevii claselor a XII-a și a XIII-a, în formele de învățământ prevăzute de calendar, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni. Pentru elevii de clasa a VIII-a, cursurile se vor termina pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni, pentru a permite pregătirea și desfășurarea Evaluării Naționale.