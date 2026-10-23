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Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online

Elena Popescu
Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
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Procurorul general al României, Cristina Chiriac, reacționează după incidentele violente înregistrate recent în unitățile de învățământ și cere un răspuns imediat din partea autorităților.

Într-o poziție oficială, acesta avertizează că violența școlară nu este doar o problemă a sistemului educațional, ci poate deveni și una de ordine publică. Procurorul general atrage atenția că protejarea elevilor și profesorilor reprezintă o obligație fundamentală a statului și că incidentele recente impun măsuri urgente, coordonate între instituțiile responsabile.

”Violența în școli este inacceptabilă. Protejarea vieții și integrității copiilor și profesorilor reprezintă o obligație fundamentală a statului. Gravitatea incidentelor recente din unitățile de învățământ impune un răspuns instituțional ferm, coordonat și imediat. Școala trebuie să rămână un spațiu al educației și al siguranței, nu un loc în care elevii și cadrele didactice sunt expuși amenințărilor, agresiunilor sau unor acte de violență extremă. Ministerul Public nu poate rămâne indiferent în fața unor asemenea manifestări.

Orice faptă de natură penală trebuie investigată cu maximă responsabilitate, profesionalism și celeritate, iar persoanele care au încălcat legea trebuie să răspundă în condițiile prevăzute de aceasta. Este esențial ca autoritățile să înțeleagă că violența școlară nu reprezintă exclusiv o problemă educațională, ci, în situațiile în care sunt săvârșite infracțiuni, și o problemă de ordine publică și de aplicare a legii. Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate până în momentul în care se produc tragedii”, se arată în comunicatul oficial transmis.

Avertisment privind amenințările online și accesul la obiecte periculoase

Procurorul general susține inițiativa Guvernului privind întărirea cooperării dintre instituțiile statului pentru prevenirea incidentelor violente. Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și instituțiile responsabile de protecția minorilor ar trebui să colaboreze mai eficient pentru identificarea timpurie a riscurilor și intervenția înainte ca situațiile periculoase să degenereze.

”Susținem inițiativa Guvernului si consolidarea cooperării dintre Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și instituțiile responsabile de protecția minorilor, pentru identificarea timpurie a riscurilor, prevenirea faptelor grave și intervenția eficientă în limitele competențelor legale. O atenție deosebită trebuie acordată amenințărilor formulate în mediul online, manifestărilor de extremism, accesului la obiecte periculoase și oricăror indicii concrete privind pregătirea unor acte de violență.

În același timp, intervenția autorităților trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității. Fermitatea în aplicarea legii nu exclude prevenția, educația și sprijinul psihologic. Dimpotrivă, acestea trebuie să funcționeze împreună. Siguranța în școli nu este opțională. Este o obligație a statului și un drept al fiecărui copil și profesor”, se mai arată în comunicat.

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