Pentru că i s-a făcut o poftă nebună, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate. Ce i s-a întâmplat apoi

Deoarece i s-a făcut mare poftă, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate în doar trei zile. Ce i s-a întâmplat apoi.

Bărbatul care a mâncat cele 3 kilograme de jeleuri, în doar 3 zile, a fost internat de urgență la spital. Medicii au descoperit că dulciurile i-au provocat o infecție gravă a intestinului gros, iar tânărul susține acum că nu se mai poate atinge deloc de jeleuri, după ce a trecut printr-o experiență care i-a pus viața în pericol.

Nathan Rimmington, un antreprenor britanic de 33 de ani din Barnsley, South Yorkshire, a trecut printr-o experiență medicală de coșmar, după ce acesta a făcut exces de dulciuri. Astfel, într-un moment de poftă, bărbatul a comandat online o pungă de 3 kilograme de jeleuri gumate în formă de sticluțe de cola. În numai trei seri, Nathan a reușit să mănânce toată cantitatea, adică peste 10.000 de calorii, iar după câteva zile a ajuns la spital cu dureri cumplite de stomac, transpirații abundente și tensiune arterială foarte ridicată.

„Pur și simplu aveam poftă de jeleuri în formă de sticluțe de cola. Nu sunt mare amator de dulciuri, doar că aveam chef de Haribo în formă de sticluța de cola”, a povestit Nathan Rimmington.

În decurs de numai trei seri, el a terminat întreaga pungă, consumând în total 10.461 de calorii, echivalentul a aproape cinci zile de hrană pentru un adult.

După câteva zile, bărbatul a început să simtă dureri severe în zona abdominală.

„Am avut niște crampe groaznice, nici măcar nu puteam să mă ridic din pat și transpiram, era îngrozitor”, a declarat bărbatul.

La început, el a pus totul pe seama unei fripturi pe care o mâncase cu câteva zile în urmă și a crezut că e vorba doar de o indigestie sau de o toxiinfecție alimentară.

Deoarece starea sa i se înrăutățea, Nathan a mers la medicul de familie, care, observând tensiunea arterială extrem de mare și transpirația excesivă, l-a trimis imediat la spitalul din Rotherham, South Yorkshire. Acolo, medicii i-au făcut mai multe teste și au descoperit niveluri foarte mari de gelatină în organismul pacientului. Uimiți, ei l-au întrebat dacă mănâncă multe dulciuri.

„Mi-au spus că am o grămadă de gelatină în corp și m-au întrebat dacă mănânc multe dulciuri. Le-am spus că am mâncat niște jeleuri în formă de sticluțe de cola. Când m-au întrebat câte, le-am spus că 3 kilograme. Nu mi s-a părut ceva grav, dar ei au început să râdă și să glumească pe seama asta”, a declarat Nathan.

Analizele au indicat că nivelul ridicat de gelatină i-a cauzat o inflamație severă a intestinului gros. Medicii l-au diagnosticat cu diverticulită acută, o afecțiune ce poate duce la blocaje intestinale și chiar la intervenții chirurgicale, dacă nu este tratată la timp.

„Am stat în spital 7 zile. Nu mi-au dat voie să mănânc nimic, am fost pus pe perfuzii pentru a-mi curăța sistemul, afost groaznic”, a spus bărbatul.

După ce a fost externat, bărbatul a decis să renunțe complet la jeleuri, spunând că incidental, care a avut loc anul trecut, i-a lăsat o adevărată traumă.

„A fost vina mea prostească. N-am mai mâncat deloc jeleuri de atunci. De ziua mea, cel mai bun prieten mi-a cumpărat un sac de 3 kilograme de Haribo, în glumă. E ca o tulburare de stres post-traumatică (PTSD), când văd o sticluță de cola, mă gândesc că voi ajunge din nou la urgențe”, mărturisit Nathan.

Autorul recomandă:

Jeleuri gumate cu toxine halucinogene, vândute la automate! Un adolescent a ajuns în stare gravă în spital

Un bărbat i-a FURAT scuterul și banii unui livrator etiopian din București. A fost prins de polițiști după aproape o lună