Primarii din Ilfov trec de partea lui Alin Tişe. Ei cred că alegerile în PNL ar trebui să aibă loc de jos în sus

Tot mai mulţi primari vechi ai PNL se alătură liberalilor care cer alegeri în partid, pe motiv că „democrația trebuie să înceapă chiar din interiorul partidului”, scrie primarul comunei Berceni-Ilfov, George Ene, membru de 23 de ani.

Edilul mai spune că nişte alegeri democratice ar trebui să aibă loc, într-o formaţiune politică, aşa cum este PNL, de jos în sus şi nu invers.

„Alegerile interne trebuie să înceapă de la baza partidului: mai întâi în organizațiile comunale și orășenești, apoi în organizațiile județene și abia la final, printr-un congres, să fie aleasă conducerea națională”.

De asemenea, Ene mai scrie că în partid există mai multe viziuni, iar un preşedinte ar trebui să unească aceste viziuni.

Primarul din Snagov se regăseşte în viziunea liberală a lui Alin Tişe

Un alt liberal, cu o viziune similară, este şi primarul din Snagov-Ilfov, Mihai Anghel, care spune că se regăseşte „în ideea unui partid în care organizațiile locale au un cuvânt real de spus”.

„Am urmărit cu interes viziunea prezentată de Alin Tișe pentru viitorul Partidului Național Liberal. Mă regăsesc în ideea unui partid în care organizațiile locale au un cuvânt real de spus, în care competența și munca sunt respectate, iar deciziile importante se construiesc prin dialog. Pentru mine, un partid puternic trebuie să fie, înainte de toate, aproape de oamenii pe care îi reprezintă. Să asculte, să înțeleagă și să ofere administrațiilor locale sprijinul necesar pentru a duce proiectele mai departe. Îmi doresc ca dezbaterea despre viitorul PNL să pornească de la aceste principii și să fie una în care fiecare organizație și fiecare membru să conteze. Iar acest lucru trebuie să se vadă și în modul în care ne alegem conducerea. PNL are nevoie de alegeri interne de jos în sus: mai întâi în organizațiile din teritoriu și apoi la nivel național. O conducere puternică trebuie să aibă în spate votul, încrederea și susținerea propriilor membri”.

Primarul din Pantelimon: „Îmi doresc alegeri interne”

Şi primarul din Pantelimon-Ilfov, Marian Ivan, crede că „într-un partid, fiecare membru trebuie să aibă un cuvânt de spus.”

„Îmi doresc alegeri interne în care fiecare membru să își poată exprima punctul de vedere și să îi aleagă pe cei care îl vor reprezenta. Prin dialog și respect pentru votul colegilor putem avea o conducere cu un mandat clar și un partid în care hotărârile se iau împreună. Încrederea în interiorul PNL se construiește atunci când fiecare știe că vocea sa este ascultată și că votul său contează”.

Primarul din Domneşti: „Un partid puternic nu se conduce prin impunere”

Edilul din Domneşti, Adrian ghiţă, consideră că „primarii nu au fost vreodată tratați ca simpli executanți ai deciziilor de la centru, așa cum se întâmplă acum, ci ca parteneri în conducerea PNL”.

„Cred într-un PNL în care opiniile diferite sunt ascultate, nu sancționate, în care rezultatele sunt respectate și în care deciziile importante se construiesc împreună, nu se impun de la centru. Asta nu e democrație”.

Primarul din Clinceni: „Partidul Național Liberal se află într-un moment în care are nevoie de o reașezare autentică”

Un primar cu 33 de ani vechime în partid este cel de la Clinceni, Adrian Budeanu. Într-o postare pe facebook, acesta scrie că „PNL trebuie să înceapă prin a-și consolida democrația internă, prin organizarea unor alegeri corecte, transparente și competitive la toate nivelurile: local, județean și național”.

„În prezent, în interiorul partidului se conturează abordări diferite, atât în jurul direcției promovate de Ilie Bolojan, cât și al viziunii susținute de lideri cu o experiență administrativă consistentă, precum Alin Tișe pe care îl susțin în demersul lui, care consideră esențială consolidarea rolului organizațiilor din teritoriu și valorificarea performanței administrative. Cred că aceste perspective nu trebuie privite ca două tabere aflate într-o confruntare, ci ca resurse care pot contribui la definirea unei direcții comune. PNL nu are nevoie de conflicte interne, ci de dialog, respect, diplomație și capacitatea de a găsi soluții împreună. Nu ne putem permite o ruptură.”

Şi PNL Mogoşoaia a postat un mesaj de susţinere a taberei Alin Tişe, din PNL şi scriu, pe facebook, că îl susţin pe acesta la şefia partidului.