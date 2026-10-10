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România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile

România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
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România ar putea primi o nouă tranșă din cele 16,7 miliarde de euro alocate prin programul european SAFE în prima jumătate a anului 2027, după prezentarea unui raport privind implementarea proiectelor de apărare. Comisia Europeană a informat că plățile suplimentare vor depinde de autorități. Bruxellesul pregătește redistribuirea miliardelor la care au renunțat Italia și Ungaria, iar țara noastră ar putea primi bani în plus. 

România beneficiază de una dintre cele mai mari alocări din cadrul programului SAFE, instrumentul financiar european în valoare totală de 150 de miliarde de euro, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.

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România ar putea primi bani în plus

Prima tranșă, de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a fost transferată României la 26 august 2026. Suma reprezintă prefinanțarea de 15% din alocarea totală aprobată de Uniunea Europeană. Următoarele plăți vor fi condiționate de implementarea proiectelor incluse în planul de investiții în apărare.

Este important de spus că România ar putea primi bani în plus prin SAFE. Bruxellesul pregătește redistribuirea miliardelor la care au renunțat Italia și Ungaria, relatează Mediafax.

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„Acum acordăm prefinanțarea tuturor statelor membre, de 15%. Acestea au fost cele 2,5 miliarde de euro. Acum România începe implementarea proiectelor”, a explicat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru domeniul apărării, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliști români.

Potrivit reprezentantului instituției, mecanismul de plată seamănă cu cel utilizat în cazul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR. Mai precis, transferurile suplimentare vor fi legate de demonstrarea progreselor.

„De două ori pe an vom primi rapoarte de progres din partea României privind modul în care aceste proiecte sunt implementate la nivel național, pe teren”, a mai precizat oficialul european.

Rapoartele de progres vor dicta accesul la bani

Autoritățile române vor putea solicita noi tranșe pe baza rapoartelor de progres.

„De fiecare dată când există progrese, fiecare raport poate fi asociat cu o cerere de plată. Atunci vom acorda bani suplimentari, astfel încât proiectele să poată continua”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Primul raport este așteptat în prima jumătate a anului 2027. El ar putea deschide calea pentru o nouă plată în această perioadă, dacă proiectele avansează conform cerințelor. Încă nu a fost anunțată o dată exactă pentru transferul următoarei tranșe și nici suma care ar putea fi virată României.

Termenul indicat de Comisia Europeană pentru finalizarea finanțării prin SAFE este anul 2030.

Ce proiecte a inclus România în programul SAFE

România a inclus în programul SAFE un total de 35 de proiecte, cu o valoare cumulată de 16,68 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 12,48 miliarde de euro sunt destinate achizițiilor de echipamente militare, proiectelor de ordine publică și protecție civilă. Alte 4,2 miliarde de euro sunt rezervate infrastructurii rutiere cu utilizare civilă și militară.

  • Printre cele mai mari investiții anunțate se numără modernizarea Forțelor Terestre, dezvoltarea apărării antiaeriene, achiziția unor nave militare și creșterea capacităților industriei de apărare din România.
Sursa foto: Facebook/Forţele Terestre Române

Sursa foto: Facebook/Forţele Terestre Române

  • Unul dintre cele mai mari proiecte este achiziția a 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile și a unor variante derivate. Acordul-cadru încheiat cu Rheinmetall Automecanica are o valoare de aproximativ 3,337 miliarde de euro.Producția finală a vehiculelor ar urma să fie realizată la Mediaș. O parte importantă a componentelor, inclusiv elemente de protecție balistică și sisteme de armament, ar urma să fie produse în România.
  • Un alt proiect important vizează achiziția a4 nave militare, două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție pentru scafandri, în cadrul unui contract de aproximativ 920 de milioane de euro. Proiectul prevede realizarea unor lucrări de construcție și echipare la un șantier naval din România.
  • O altă parte importantă a investițiilor revine consolidării apărării aeriene a României, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor cu drone înregistrate pe flancul estic al NATO, ultimele semnalate în zona Mării Negre soldându-se inclusiv cu pierderi de vieți.

Achiziții de top pentru apărare antiaeriană

  • În cadrul SAFE, România a contractat 11 sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv 7 sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER și două sisteme navale Millennium. Contractul pentru aceste sisteme are o valoare de aproximativ 982 de milioane de euro.
  • Separat, a fost încheiat un contract de aproximativ 450 de milioane de euro pentru muniție antiaeriană de calibrul 35 mm, inclusiv de tip AHEAD.
  • Programul include și achiziția a 231 de sisteme portabile de apărare antiaeriană Mistral, împreună cu 934 de rachete, pentru aproximativ 626 de milioane de euro.
  • În domeniul dronelor, a fost semnat un contract cu producătorul Quantum Systems pentru 34 de sisteme de drone militare și 15 kituri Scorpion, în valoare de 30,7 milioane de euro.
  • La 17 iulie, Ministerul Apărării a semnat, prin intermediul autorităților franceze, două noi ordine de achiziție: unul pentru 12 elicoptere Airbus H225M Caracal, în valoare de aproximativ 757 de milioane de euro, și altul pentru 12 radare Ground Master 200 MM/A, în valoare de aproximativ 247 de milioane de euro. Livrările pentru aceste două proiecte sunt programate etapizat, până în anul 2030.

Se finanțează și capacitatea de a interveni în dezastre

De precizat că SAFE nu finanțează exclusiv tehnică militară. Aproximativ un sfert din alocarea României, respectiv 4,2 miliarde de euro, este destinat infrastructurii de transport cu utilizare duală, civilă și militară. Sunt vizate în special două investiții strategice din regiunea Moldovei.

Aceste proiecte sunt importante atât pentru circulația civilă și transportul de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară, prin facilitarea deplasării echipamentelor și trupelor pe flancul estic. Investițiile mai includ două avioane tactice multirol C-27J Spartan destinate inclusiv evacuărilor medicale, 12 elicoptere Airbus H145 și H160, echipamente pentru gestionarea situațiilor de urgență și dezvoltarea comunicațiilor critice.

Astfel, programul SAFE finanțează nu doar modernizarea Armatei României, ci și capacitatea statului de a interveni în situații de criză, dezastre sau incidente majore.

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