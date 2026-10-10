România ar putea primi o nouă tranșă din cele 16,7 miliarde de euro alocate prin programul european SAFE în prima jumătate a anului 2027, după prezentarea unui raport privind implementarea proiectelor de apărare. Comisia Europeană a informat că plățile suplimentare vor depinde de autorități. Bruxellesul pregătește redistribuirea miliardelor la care au renunțat Italia și Ungaria, iar țara noastră ar putea primi bani în plus.
România beneficiază de una dintre cele mai mari alocări din cadrul programului SAFE, instrumentul financiar european în valoare totală de 150 de miliarde de euro, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.
Prima tranșă, de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a fost transferată României la 26 august 2026. Suma reprezintă prefinanțarea de 15% din alocarea totală aprobată de Uniunea Europeană. Următoarele plăți vor fi condiționate de implementarea proiectelor incluse în planul de investiții în apărare.
Este important de spus că România ar putea primi bani în plus prin SAFE. Bruxellesul pregătește redistribuirea miliardelor la care au renunțat Italia și Ungaria, relatează Mediafax.
„Acum acordăm prefinanțarea tuturor statelor membre, de 15%. Acestea au fost cele 2,5 miliarde de euro. Acum România începe implementarea proiectelor”, a explicat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru domeniul apărării, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliști români.
Potrivit reprezentantului instituției, mecanismul de plată seamănă cu cel utilizat în cazul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR. Mai precis, transferurile suplimentare vor fi legate de demonstrarea progreselor.
„De două ori pe an vom primi rapoarte de progres din partea României privind modul în care aceste proiecte sunt implementate la nivel național, pe teren”, a mai precizat oficialul european.
Autoritățile române vor putea solicita noi tranșe pe baza rapoartelor de progres.
„De fiecare dată când există progrese, fiecare raport poate fi asociat cu o cerere de plată. Atunci vom acorda bani suplimentari, astfel încât proiectele să poată continua”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.
Primul raport este așteptat în prima jumătate a anului 2027. El ar putea deschide calea pentru o nouă plată în această perioadă, dacă proiectele avansează conform cerințelor. Încă nu a fost anunțată o dată exactă pentru transferul următoarei tranșe și nici suma care ar putea fi virată României.
Termenul indicat de Comisia Europeană pentru finalizarea finanțării prin SAFE este anul 2030.
România a inclus în programul SAFE un total de 35 de proiecte, cu o valoare cumulată de 16,68 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 12,48 miliarde de euro sunt destinate achizițiilor de echipamente militare, proiectelor de ordine publică și protecție civilă. Alte 4,2 miliarde de euro sunt rezervate infrastructurii rutiere cu utilizare civilă și militară.
De precizat că SAFE nu finanțează exclusiv tehnică militară. Aproximativ un sfert din alocarea României, respectiv 4,2 miliarde de euro, este destinat infrastructurii de transport cu utilizare duală, civilă și militară. Sunt vizate în special două investiții strategice din regiunea Moldovei.
Aceste proiecte sunt importante atât pentru circulația civilă și transportul de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară, prin facilitarea deplasării echipamentelor și trupelor pe flancul estic. Investițiile mai includ două avioane tactice multirol C-27J Spartan destinate inclusiv evacuărilor medicale, 12 elicoptere Airbus H145 și H160, echipamente pentru gestionarea situațiilor de urgență și dezvoltarea comunicațiilor critice.
Astfel, programul SAFE finanțează nu doar modernizarea Armatei României, ci și capacitatea statului de a interveni în situații de criză, dezastre sau incidente majore.