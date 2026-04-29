Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a anunțat, miercuri, că a efectuat un control pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Este vorba de lotul de la Dragomirești la Corbeanca, Când s-ar putea deschide această secțiune.
„Am fost, împreună cu primarul Orașului Buftea, George Pistol, pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, în zona nodului rutier A0 – DN7, unde avem în lucru un pasaj de 733 metri care supratraversează DN7 și linia feroviară București – Pitești”, a anunțat, miercuri, Ionel Scrioșteanu.
Potrivit secretarului de stat MT, antreprenorul execută pe întregul amplasament atât lucrări de drum, cât și lucrări aferente structurilor existente pe acest lot, printre care:
Potrivit lui Ionel Scrioșteanu, antreprenorul avea mobilizați pe șantier 760 muncitori și 363 utilaje.
„Traseul Lotului 1 Nord se află între A1 și DN1, de la Dragomirești la Corbeanca și are o lungime de 17,5 km, iar amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul județului Ilfov, pe raza unităților administrativ teritoriale Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca și pe teritoriul județului Giurgiu, pe raza localităților Joița și Săbăreni.
Menținem presiunea și sprijinul pe și pentru constructor, în așa fel încât, acest lot, se se dea în trafic până la sfârșitul acestui an”, a mai precizat Ionel Scrioșteanu.