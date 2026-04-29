Control pe A0 Nord, secțiunea Dragomirești – Corbeanca. Când s-ar putea deschide această secțiune importantă din Autostrada Bucureștiului

Nicolae Oprea
Galerie Foto 10

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a anunțat, miercuri, că a efectuat un control pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Este vorba de lotul de la Dragomirești la Corbeanca, Când s-ar putea deschide această secțiune.

„Am fost, împreună cu primarul Orașului Buftea, George Pistol, pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, în zona nodului rutier A0 – DN7, unde avem în lucru un pasaj de 733 metri care supratraversează DN7 și linia feroviară București – Pitești”, a anunțat, miercuri, Ionel Scrioșteanu.

Ce lucrări se execută acum pe Lotul 1 A0 Nord

Potrivit secretarului de stat MT, antreprenorul execută pe întregul amplasament atât lucrări de drum, cât și lucrări aferente structurilor existente pe acest lot, printre care:

  • pentru pasajul peste CF101 București – Pitești DN7 (733 m) au fost ridicate pe poziție 12 grinzi prefabricate din beton din totalul de 46;
  • pentru pasajul peste râul Colentina, CF 300 București – Ploiești și CF Mogoșoaia – Buftea (17 deschideri, 650 m) va începe lucrările de ridicare a 24 grinzi de tip mixt metal și 84 grinzi precomprimate din beton săptămâna viitoare, atât peste calea ferată, cât și peste între acestea. Continuă armarea plăcii de suprabetonare și a început turnarea betonului pe primele tronsoane;
  • în ultima etapă se vor monta grinzile și pentru pasajele peste autostradă care fac conexiunea cu drumurile locale;
  • continuă lucrările de realizare a stratului de formă, stratului din agregate stabilizate cu liant, a fundației din balast;
  • între DN1 și DN1A au fost finalizate lucrările de terasamente și se lucrează la structura rutieră;
  • între DN1A și DN7 sunt în curs de finalizare lucrările de terasamente (85%);
  • între DN7 și A3 se lucrează la terasamente (60%);
  • au fost finalizate lucrările de excavare pentru bazinele de retenție;
  • sunt în curs de finalizare lucrările de relocare a utilităților publice;
  • a început instalarea stâlpilor de iluminat public pe zona mediană a autostrăzii;
  • se continuă lucrările aferente parcării de scurtă durată de la km 14+500.

Când s-ar putea deschide Lotul 1 Nord din A0

Potrivit lui Ionel Scrioșteanu, antreprenorul avea mobilizați pe șantier 760 muncitori și 363 utilaje.

„Traseul Lotului 1 Nord se află între A1 și DN1, de la Dragomirești la Corbeanca și are o lungime de 17,5 km, iar amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul județului Ilfov, pe raza unităților administrativ teritoriale Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca și pe teritoriul județului Giurgiu, pe raza localităților Joița și Săbăreni.

Menținem presiunea și sprijinul pe și pentru constructor, în așa fel încât, acest lot, se se dea în trafic până la sfârșitul acestui an”, a mai precizat Ionel Scrioșteanu.

Cele mai noi

Trimite acest link pe