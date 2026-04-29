Catavencii.ro: Dacă și astea mai sunt drone...

Mare noroc am avut că, la parcelarea divină, Grădina Maicii Domnului a fost prinsă între hotarele României de azi. Avînd de ocrotit un obiectiv atît de important, îngerii antiaerieni își fac treaba exemplar, deși nu le e ușor.

Îi încurcă sistemul nostru de apărare foarte rafinat, care însoțește discret, ca un majordom, fiecare dronă care ajunge în spațiul nostru aerian. Ultimele două n-au venit cu palma-n fund, ca ălelalte. Au adus cu ele încărcătură explozibilă. Una a căutat să-și facă cuib la Galați, chiar în oraș, cealaltă în județul Tulcea, mai pe cîmp.

Mulțumită îngerilor, nu au existat victime omenești. Bineînțeles, ambele au aterizat cu bine.

