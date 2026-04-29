Fritz, prima reacție după citirea moțiunii de cenzură: „Acest Guvern trebuie să continue"

Liderul USR, Dominic Fritz, critică dur moțiunea depusă de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor. Acesta susține că discursul din document reflectă o retorică inspirată din propaganda rusă și acuză PSD că se îndepărtează de direcția europeană.

„Citiți moțiunea PSD-AUR. «România tratată ca o colonie», «birocrație transnațională», «model străin impus», «active strategice vândute» etc. Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova și pe care PSD și-o însușește”, afirmă Fritz.

Liderul USR susține că PSD atacă reformele pe care, oficial, ar trebui să le susțină.

„PSD, din partener într-o coaliție proeuropeană, atacă cu mare ipocrizie tocmai reformele care duc țara mai departe pe drumul european. Ne anunță că alege un drum nou. Drumul spre Est. Drumul AUR.”

Fritz avertizează că votul pe această moțiune ar schimba statutul politic al social-democraților.

„Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european.”

„Ce este «sufletul poporului» pentru ei? Este înțelepciunea rusească?”

Criticile vizează inclusiv pozițiile din document legate de apărare.

„Moțiunea AUR-PSD atacă cinic până și programul SAFE. Se întrebă «pe cine apără acele capabilități?» Armata noastră apără fiecare familie din România!”, spune acesta.

De asemenea, liderul USR respinge acuzațiile privind reformele promovate de miniștrii partidului.

„Moțiunea AUR-PSD numește reformele miniștrilor USR drept «străine de sufletului poporului».”

Fritz ironizează conceptul invocat în moțiune și lansează un atac direct la adresa guvernelor anterioare.

„Ce este «sufletul poporului» pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu-Ciucă – cel mai mare din Uniunea Europeană? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă? Verișorii cu care au umplut statul?”

În final, Fritz face apel la susținerea direcției europene. Acesta susține că actualul executiv trebuie să rămână în funcție.

„România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce. De aceea acest Guvern trebuie să continue. Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte.”

