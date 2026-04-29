Grindeanu, „discuții constructive" cu președinta Adunării Naționale a Franței. Ce subiecte au punctat cei doi

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță rezultate pozitive după întâlnirea cu Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale a Franței. Discuțiile au vizat întărirea relației bilaterale și extinderea cooperării în mai multe domenii strategice.

„În această dimineață am avut discuții constructive despre cooperarea bilaterală cu președinta Adunării Naționale a Franței, doamna Yaël Braun-Pivet”, a transmis liderul social-democrat.

Grindeanu, în vizită oficială în Franța

Grindeanu subliniază importanța relației dintre România și Franța.

„Parteneriatul Strategic dintre România și Republica Franceză este puternic și constituie un pilon fundamental al relațiilor dintre cele două state”, a precizat acesta.

Pe agenda discuțiilor au intrat proiecte concrete în energie și transporturi, dar și dezvoltarea infrastructurii la Marea Neagră.

„Ne dorim realizarea de proiecte comune atât în sectorul energetic, cât și în cel al transporturilor. Un aspect important în această colaborare este dezvoltarea infrastructurii la Marea Neagră”, a declarat Grindeanu.

Un punct sensibil rămâne agricultura, în contextul acordului comercial cu America de Sud.

„Suntem interesați, în egală măsură, de protejarea intereselor agricultorilor români și europeni, în contextul Acordului Mercosur. Suntem conștienți atât noi, cât și partea franceză că o agricultură puternică crește relevanța Uniunii Europene inclusiv în actuala situație internațională dificilă”, a spus liderul PSD.

Cooperarea în domeniul apărării a fost un alt subiect central. Grindeanu a evidențiat rolul Franței în securitatea regională, inclusiv prin prezența militară din România.

„Consider că participarea Franței ca națiune-cadru a Grupului de Luptă al NATO de la Cincu, dar și exercițiile militare majore desfășurate în România contribuie la consolidarea securității regionale”, a afirmat acesta.

Liderul social-democrat a adus în discuție și sprijinul oferit de Paris pentru aderarea României la OCDE.

„I-am mulțumit președintei Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, precum și parlamentarilor francezi, pentru sprijinul constant pe care Franța l-a oferit României pe parcursul întregului proces de aderare la OCDE, o prioritate strategică a țării noastre”, a transmis Grindeanu.

În final, discuția a atins și scena politică internă.

„În încheierea întrevederii am discutat inclusiv despre actuala situație politică din România. În calitate de președinte al celui mai mare partid din Parlament îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană”, a mai spus acesta.

