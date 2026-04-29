Prima pagină » Știri externe » Fostul președinte sud-coreean, condamnat la 7 ani de închisoare pentru instalarea legii marțiale în 2024

Fostul președinte sud-coreean, condamnat la 7 ani de închisoare pentru instalarea legii marțiale în 2024

Curtea supremă din Seul a declarat că Yoon Suk Yeol și-a trădat îndatoririle prezidențiale. 

Fostul președinte a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare miecuri. Este acuzat pentru obstrucționarea îndatoririlor oficiale și fabricarea de documente.

Yoon Suk Yeol a fost președintele Coreei de Sud între 10 mai 2022 și 4 aprilie 2025. La alegerile prezidențiale din 2022, el a fost candidat din partea Partidului Puterea Poporului și a Facțiunii Chungam.  Considerat un conservator convins, s-a opus feminismului, abolirea Ministerului Egalității Genurilor și reducerea intervenționismului statului în economie.

Pe 3 decembrie 2024, Yoon a declarat legea marțială, acuzând membri ai Adunării Naționale pentru sprijinirea Coreii de Nord. Adunarea i-a declarat legea nulă, iar în ianuarie 2025, a fost primul președinte sud-coreean arestat și încarcerat.

Fostul președinte sud-coreean mai are o condamnare pe viață pentru insurecție

Yoon Suk Yeol a impus legea marțială în 2024. A fost suspendat din funcție și arestat. Într-un dosar separat, fostul președinte a fost condamnat pe 19 februarie la închisoare pe viață pentru insurecție.

„Ca președinte în vremuri de criză, Yoon purta o mare responsabilitate pentru a respecta Constituția și a proteja drepturile și libertățile cetățenilor. În schimb, și-a trădat îndatoririle și a adâncit tulburările sociale”, a spus judecătorul Yoon Seong-sik, potrivit The Korea Times.

Și fosta prima doamnă a fost condamnată la închisoare

Și Kim Keon Hee (53 de ani),  fosta prima doamnă și soția fostului președinte, a fost condamnată la 20 de luni de închisoare pentru corupție.

Ea a fost acuzată pentru că a primit cadouri (un colier cu diamante Graff și o geantă Chanel) de la Biserica Unificării. Biserica solicitase favoruri politice din partea guvernului. Ea a fost fondator și director al unei companii de expoziții de artă, Covana Contents.

Femeia a fost achitată în cazul în care era acuzată de implicare într-o schemă de manipulare a prețurilor acțiunilor înainte de a deveni prima doamnă. Ea are de plătit o amendă de 50 de milioane de won și despăgubiri de 20 milioane de won.

Sursa Foto: Hepta

Cele mai noi

Trimite acest link pe