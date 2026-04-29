Trump comite o „gafă“ în fața Reginei Camila. De ce îl acuză fanii familiei regale britanice de „lipsă de respect”

Președintele american Donald Trump este aspru criticat pe rețelele de socializare, după ce un videoclip din timpul vizitei Regelui Charles și Reginei Camila, la Casa Albă, a făcut înconjurul internetului. În cadrul primirii oficiale, a avut loc o ceremonie pe peluza Casei Albe, unde un lung șir de oficiali stăteau aliniați, pregătindu-se să strângă mâna Regelui și Reginei. În clipul care a fost distribuit pe scară largă, Camilla este surprinsă în timp ce se deplasează de-a lungul șirului pe Peluza de Sud, strângând mâna oficialilor din administrația Trump. Se vede cum îi salută pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, pe secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și pe șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles. Când ajunge la jumătatea rândului, Trump face un pas înainte și îi taie calea, dând impresia că preia inițiativa în ceea ce privește salutul. Apoi începe să strângă el însuși mâinile, furându-i, practic, momentul.

Regina pare ușor surprinsă, apoi se retrage.

Presa internațională scrie, însă, că este posibil ca toate acestea să fi făcut parte din procedură, deoarece oficialii din șir cu care a dat mâna Trump erau britanici. Internauții sunt de părere, însă, că gestul președintelui american putea fi mai subtilă, scrie ladbible.com.

Deși site-ul oficial al monarhiei britanice precizează că „nu există reguli obligatorii de comportament atunci când te întâlnești cu regina sau cu un membru al familiei regale”, există o listă de practici acceptate pe care oamenii le respectă de obicei. Una dintre regulile de bază pe care trebuie să le eviți este aceea de a merge în fața regelui sau a reginei.

Trump a făcut asta deja de două ori. În iunie 2018, în timpul primului său mandat, a efectuat o vizită de stat în Marea Britanie, ocazie cu care a mers în fața regretatei regine Elisabeta a II-a.

În timp ce inspectau Garda Reginei, Elisabeta părea să-i facă semn lui Trump să înainteze, dar acesta a pornit înainte și s-a oprit brusc, obligând-o pe regină să facă un pas lateral stângaci pentru a-l ocoli.

Publicul britanic nu a fost mulțumit de această gafă, iar experții în chestiuni regale au avut, la rândul lor, remarci critice. Comentatorul specializat în chestiuni regale Richard Fitzwilliams a declarat pentru CNN că Trump părea de parcă „ar fi putut la fel de bine să se plimbe pe un teren de golf”.

