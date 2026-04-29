Cifra de afaceri din comerțul angro s-a redus în ianuarie și februarie. Unde au fost cele mai mari scăderi

Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), cifra de afaceri din comerțul angro s-a redus în ianuarie și februarie 2026. A fost înregistrată o scădere cu 1,6%, ca serie brută. Altfel, datele mai indică faptul că în februarie 2026, față de luna precedentă, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a înregistrat o creștere cu 12,6% ca serie brută.

INS mai transmite că, spre deosebire de luna februarie a anului trecut, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a rămas la același nivel ca serie brută. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 1,9%. De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a înregistrat o scădere cu 1,6%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 0,4%.

Ce transmite INS

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 12,6%. Fenomenul a fost datorat următoarelor creșteri:

  • Creșteri înregistrate la comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (+27,8%);
  • Creșteri înregistrate la comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+25,4%);
  • Creșteri înregistrate la comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+18,0%);
  • Creșteri înregistrate la comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+15,5%);
  • Creșteri înregistrate la activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (+11,5%);
  • Creșteri înregistrate la comerţul cu ridicata nespecializat (+10,2%);
  • Creșteri înregistrate la comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+6,3%);
  • Creșteri înregistrate la comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (+0,8%).

Comparație între perioadele 1 ianuarie – 28 februarie, în 2025 și 2026

„Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I-28.II.2026, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2025, a înregistrat o scădere pe ansamblu, cu 1,6%, ca urmare a scăderilor comerţului cu ridicata nespecializat (-10,5%), comerţului cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-5,5%), comerţului cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-5,1%), comerţului cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-4,6%) și comerţului cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (-1,8%). Creșteri au înregistrat: activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (+12,2%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+1,5%) și comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+1,1%).

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-28.II.2026, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2025, a crescut pe ansamblu, cu 0,4%”, arată INS.

Sursă foto: Shutterstock; INS

