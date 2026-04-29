PSD le cere liberalilor să nu-l mai susțină pe Bolojan: „Un guvern nefuncțional blochează ieșirea din recesiune”

Partidul Social Democrat lansează un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan și avertizează asupra efectelor economice ale menținerii acestuia în funcție. Social-democrații spun că actuala conducere guvernamentală ține țara pe loc și agravează criza.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!”, transmit reprezentanții PSD.

„Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție”

Criticile vizează și refuzul premierului de a pleca din funcție, în ciuda contextului politic tensionat.

„Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție, contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut, nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării”, susține partidul.

PSD acuză blocaje în adoptarea unor măsuri economice.

„Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, mai arată social-democrații.

În același timp, partidul face apel la liderii Partidul Național Liberal care ar susține schimbarea premierului.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”, se arată în mesaj.

PSD susține că demisia este singura opțiune pentru șeful Guvernului.

„Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia.”

Mesajul se încheie cu un atac dur la adresa premierului.

„Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie – cum ne-a arătat, din păcate, până acum.”

PSD anunță că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale. „Un act de demnitate”

Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale”