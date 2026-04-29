Prima pagină » Știri politice » PSD le cere liberalilor să nu-l mai susțină pe Bolojan: „Un guvern nefuncțional blochează ieșirea din recesiune”

Partidul Social Democrat lansează un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan și avertizează asupra efectelor economice ale menținerii acestuia în funcție. Social-democrații spun că actuala conducere guvernamentală ține țara pe loc și agravează criza.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!”, transmit reprezentanții PSD.

„Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție”

Criticile vizează și refuzul premierului de a pleca din funcție, în ciuda contextului politic tensionat.

„Faptul că Ilie Bolojan se agață cu orice preț de funcție, contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut, nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării”, susține partidul.

PSD acuză blocaje în adoptarea unor măsuri economice.

„Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, mai arată social-democrații.

În același timp, partidul face apel la liderii Partidul Național Liberal care ar susține schimbarea premierului.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”, se arată în mesaj.

PSD susține că demisia este singura opțiune pentru șeful Guvernului.

„Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia.”

Mesajul se încheie cu un atac dur la adresa premierului.

„Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale chiar există coerență, nu doar populism, dublu standard și ipocrizie – cum ne-a arătat, din păcate, până acum.”

PSD anunță că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale. „Un act de demnitate”

Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale”

FLASH NEWS Grindeanu, „discuții constructive” cu președinta Adunării Naționale a Franței. Ce subiecte au punctat cei doi
12:58
Grindeanu, „discuții constructive” cu președinta Adunării Naționale a Franței. Ce subiecte au punctat cei doi
NEWS ALERT Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
12:50
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
Petrișor Peiu l-a ironizat pe Ilie Bolojan la citirea moțiunii de cenzură în Parlament: „Domnule prim-ministru Nini Săpunaru”
11:46
Petrișor Peiu l-a ironizat pe Ilie Bolojan la citirea moțiunii de cenzură în Parlament: „Domnule prim-ministru Nini Săpunaru”
ULTIMA ORĂ Ponta: Nicuşor Dan a fugit de la Bruxelles la Washington ca un căţel care aleargă între două castroane cu lapte şi nu l-a luat nimeni în serios
11:26
Ponta: Nicuşor Dan a fugit de la Bruxelles la Washington ca un căţel care aleargă între două castroane cu lapte şi nu l-a luat nimeni în serios
ULTIMA ORĂ Bolojan, Miruță, Pîslaru și Umbrărescu, în ședință la Ministerul Transporturilor. Ce discută cei patru
11:10
Bolojan, Miruță, Pîslaru și Umbrărescu, în ședință la Ministerul Transporturilor. Ce discută cei patru
SURSE Cum ar fi negociat Anamaria Gavrilă întoarcerea în POT a parlamentarilor „fugari”. Legătura cu semnăturile pentru moţiunea anti-Bolojan
11:00
Cum ar fi negociat Anamaria Gavrilă întoarcerea în POT a parlamentarilor „fugari”. Legătura cu semnăturile pentru moţiunea anti-Bolojan
Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Mediafax
Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie vs. SUA 1-0
Click
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
Digi24
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Video / „Costume-plapumă”, adaptări ingenioase pentru utilizatorii de scutere
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cafeaua poate îmbunătăți performanțele cognitive chiar și fără cofeină
INFRASTRUCTURĂ Control pe A0 Nord, secțiunea Dragomirești – Corbeanca. Când s-ar putea deschide această secțiune importantă din Autostrada Bucureștiului
13:04
Control pe A0 Nord, secțiunea Dragomirești – Corbeanca. Când s-ar putea deschide această secțiune importantă din Autostrada Bucureștiului
EXCLUSIV Doctorița care s-a sinucis azi-dimineață în București era fiica pilotului aeronavei lui Ceaușescu. Filmul complet al tragediei
13:03
Doctorița care s-a sinucis azi-dimineață în București era fiica pilotului aeronavei lui Ceaușescu. Filmul complet al tragediei
CONTROVERSĂ Catavencii.ro: Dacă și astea mai sunt drone…
12:58
Catavencii.ro: Dacă și astea mai sunt drone…
CONTROVERSĂ Trump comite o „gafă“ în fața Reginei Camila. De ce îl acuză fanii familiei regale britanice de „lipsă de respect”
12:56
Trump comite o „gafă“ în fața Reginei Camila. De ce îl acuză fanii familiei regale britanice de „lipsă de respect”
INEDIT Trump se ilustrează cu o mitralieră și explozii pe fundal: „Nu mai sunt domnul cel drăguț”
12:54
Trump se ilustrează cu o mitralieră și explozii pe fundal: „Nu mai sunt domnul cel drăguț”
METEO ANM își dezvoltă infrastructura: 9 stații automate vor fi instalate la Buzău pentru identificarea rapidă a fenomenelor meteorologice periculoase
12:27
ANM își dezvoltă infrastructura: 9 stații automate vor fi instalate la Buzău pentru identificarea rapidă a fenomenelor meteorologice periculoase

Cele mai noi

Trimite acest link pe