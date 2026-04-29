Președintele României anunță că rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în următoarele săptămâni, după ce Statele Unite au anunțat o nouă derogare de la sancțiuni. În egală măsură, Nicușor Dan apreciază că România stă mai bine ca alte state în fața crizei carburanților.

Șeful statului a subliniat importanța rafinării produselor din petrol.

Respiro după derogarea de la sancțiuni a americanilor

Întrebat miercuri, în Croația, despre momentul când ar putea fi redeschisă rafinăria Petrotel, Nicușor Dan a declarat:

„Deocamdată partea americană a dat o derogare până în 6 luni din momentul ăsta, până la sfârșit de octombrie. Această derogare e utilă pentru că zona cea mai sensibilă, vorbesc pe piața globală, este motorina și rafinăria produce motorină. E mai ușor să cumperi petrol decât să cumperi motorină. Acum sunt chestiuni tehnice destul de dificile de surmontat, dar bineînțeles că se lucrează la ele pentru ca lucrurile să devină operaționale. Nu e ceva care este la noi, dacă mă întrebați așa ca idee, probabil o chestiune de săptămâni”.

România, mult mai bine clasată ca alte state în fața crizei carburanților

Referitor la o potențială criză a motorinei din cauza instabilității generate de războiul din Orientul Mijlociu pe piața carburanților, Nicșor Dan a evidențiat poziția favorabilă a României.

„Noi pe de o parte extragem și pe de altă parte producem în România, noi suntem mai bine plasați decât alte țări. Deci este o criză care se prefigurează globală, care bineînțeles depinde de cum evoluează ostilitățile în zona Golfului, dar România este mai bine plasată prin faptul că are propria producție și propria extracție și propria producție”, mai spune Nicușor Dan.

21% din producția României ar urma să fie asigurată de Petrotel

Pe 14 aprilie, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan anunța că Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce SUA a acordat o nouă derogare.

„Prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină, kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important. 21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie. Reprezintă un principal element al stabilizării pieței din carburanți”, afirma Ivan la data respectivă.

Președintele României participă miercuri, 29 aprilie, la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat în Croația. Este inclus într-un summit care reunește lideri politici, investitori și reprezentanți ai mediului economic din Europa, America de Nord și Asia. Evenimentul, cu peste 1.200 de participanți din 45 de state, este considerat una dintre principalele platforme regionale pentru atragerea investițiilor în infrastructură și energie.

