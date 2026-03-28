Cum poți să conectezi controller-ul de PS5 la smartphone. Secretul „ascuns” al consolei lansate în 2020. Sony continuă să exploreze noi modalități de interacțiune cu consolele sale pentru viitor. Un brevet recent a sugerat una dintre cele mai surprinzătoare idei pe care compania le are în vedere. După saltul calitativ pe care l-a reprezentat controllerul DualSense pe PS5, în special prin introducerea feedback-ului haptic și a declanșatoarelor adaptive, următorul pas ar putea implica integrarea directă a unui alt dispozitiv în experiența de joc. Iar acel dispozitiv nu este altul decât propriul smartphone, publică Larazon.

Brevetul, înregistrat sub numele de „Input System”, descrie un sistem care ar permite atașarea magnetică a unui telefon mobil la controller, creând un ecosistem unificat în care ambele dispozitive ar funcționa într-un mod coordonat ca un singur sistem. În acest scenariu, controllerul și-ar menține rolul de interfață fizică principală, în timp ce smartphone-ul ar putea prelua funcții complementare sau chiar ar putea acționa ca dispozitiv principal în anumite contexte.

Telefonul pe post de controller

Dispozitivul mobil ar contribui cu propriile sale capacități, cum ar fi ecranul tactil, giroscopul, camera și senzorii de poziție, pentru a genera acțiuni specifice în cadrul jocului. Acest lucru ar permite, de exemplu, mișcarea fizică a dispozitivului pentru a executa anumite mecanici, scanarea elementelor mediului înconjurător sau interacțiunea prin intermediul comenzilor tactile.

În plus, brevetul prevede și utilizarea unui smartphone ca afișaj secundar. Hărți, informații în timp real sau interfețe secundare ar putea fi afișate pe acesta, eliberând spațiu pe ecranul principal al televizorului și îmbunătățind claritatea vizuală a experienței. Alte funcții potențiale includ crearea de avatare prin captura de imagini, utilizarea de senzori suplimentari pentru îmbogățirea modelării mediului și integrarea datelor contextuale în timp real.

O nouă modalitate de a juca care ar extinde opțiunile disponibile pe PlayStation

Această abordare amintește de încercările anterioare ale industriei de a introduce ecrane secundare, dar cu o bază tehnologică mai robustă și mai versatilă. Cu toate acestea, ca în cazul oricărui brevet, nu există nicio garanție că această idee se va materializa vreodată într-un produs final.

Marea întrebare se întâmplă dacă acest sistem este conceput pentru generația actuală sau dacă face parte din planurile de a pune capăt plămânilor companiei. În acest sens, deși dispozitivul PS6 a fost proiectat, acest proiect va fi lansat până în 2027, conform estimărilor oficiale. Indiferent de situație, trebuie să abordăm clar acest aspect: Sony continuă să fie precaută în modalitatea de redefinire a interacțiunii dintre player și video.

