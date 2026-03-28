Controlerul PS5 s-ar putea conecta la telefonul mobil. Brevetul „Input System"

Cum poți să conectezi controller-ul de PS5 la smartphone. Secretul „ascuns” al consolei lansate în 2020. Sony continuă să exploreze noi modalități de interacțiune cu consolele sale pentru viitor. Un brevet recent a sugerat una dintre cele mai surprinzătoare idei pe care compania le are în vedere. După saltul calitativ pe care l-a reprezentat controllerul DualSense pe PS5, în special prin introducerea feedback-ului haptic și a declanșatoarelor adaptive, următorul pas ar putea implica integrarea directă a unui alt dispozitiv în experiența de joc. Iar acel dispozitiv nu este altul decât propriul smartphone, publică Larazon.

Brevetul, înregistrat sub numele de „Input System”, descrie un sistem care ar permite atașarea magnetică a unui telefon mobil la controller, creând un ecosistem unificat în care ambele dispozitive ar funcționa într-un mod coordonat ca un singur sistem.

În acest scenariu, controllerul și-ar menține rolul de interfață fizică principală, în timp ce smartphone-ul ar putea prelua funcții complementare sau chiar ar putea acționa ca dispozitiv principal în anumite contexte.

Telefonul pe post de controller

Dispozitivul mobil ar contribui cu propriile sale capacități, cum ar fi ecranul tactil, giroscopul, camera și senzorii de poziție, pentru a genera acțiuni specifice în cadrul jocului. Acest lucru ar permite, de exemplu, mișcarea fizică a dispozitivului pentru a executa anumite mecanici, scanarea elementelor mediului înconjurător sau interacțiunea prin intermediul comenzilor tactile.

În plus, brevetul prevede și utilizarea unui smartphone ca afișaj secundar. Hărți, informații în timp real sau interfețe secundare ar putea fi afișate pe acesta, eliberând spațiu pe ecranul principal al televizorului și îmbunătățind claritatea vizuală a experienței. Alte funcții potențiale includ crearea de avatare prin captura de imagini, utilizarea de senzori suplimentari pentru îmbogățirea modelării mediului și integrarea datelor contextuale în timp real.

Această abordare amintește de încercările anterioare ale industriei de a introduce ecrane secundare, dar cu o bază tehnologică mai robustă și mai versatilă. Cu toate acestea, ca în cazul oricărui brevet, nu există nicio garanție că această idee se va materializa vreodată într-un produs final.

Marea întrebare se întâmplă dacă acest sistem este conceput pentru generația actuală sau dacă face parte din planurile de a pune capăt plămânilor companiei.

În acest sens, deși dispozitivul PS6 a fost proiectat, acest proiect va fi lansat până în 2027, conform estimărilor oficiale. Indiferent de situație, trebuie să abordăm clar acest aspect: Sony continuă să fie precaută în modalitatea de redefinire a interacțiunii dintre player și video.

Recomandarea autorului: Cât curent consumă o consolă PlayStation 4, de fapt. Câți lei plătești lunar, fără să îți dai seama

Citește și

FLASH NEWS Lia Olguţa Vasilescu caută să dea o utilitate fostului Cinematograf Craioviţa: „Am comandat un sondaj de opinie printre locuitori”
15:56
Lia Olguţa Vasilescu caută să dea o utilitate fostului Cinematograf Craioviţa: „Am comandat un sondaj de opinie printre locuitori”
UTILE Cât te costă un buncăr în România. Dotările, gradul de protecție și confortul fac diferența
15:41
Cât te costă un buncăr în România. Dotările, gradul de protecție și confortul fac diferența
ADMINISTRAȚIE Ce soluții are primarul Ciprian Ciucu pentru a limita traficul din București. Anunț despre benzi unice, la interviurile G4Media
15:28
Ce soluții are primarul Ciprian Ciucu pentru a limita traficul din București. Anunț despre benzi unice, la interviurile G4Media
ULTIMA ORĂ PSD Dâmboviţa a decis: „Un guvern fără Ilie Bolojan, fără partide toxice şi poziţia PSD să fie luată în calcul”
15:19
PSD Dâmboviţa a decis: „Un guvern fără Ilie Bolojan, fără partide toxice şi poziţia PSD să fie luată în calcul”
ACTUALITATE WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. 3 funcții pe care le așteptați de ani de zile au sosit în sfârșit
14:44
WhatsApp se schimbă pentru totdeauna. 3 funcții pe care le așteptați de ani de zile au sosit în sfârșit
FLASH NEWS Carneţelul, cel mai bun prieten al lui Nicuşor Dan. Îl însoţeşte peste tot. Acum apare şi în conferinţele de presă şi la recepţii
14:32
Carneţelul, cel mai bun prieten al lui Nicuşor Dan. Îl însoţeşte peste tot. Acum apare şi în conferinţele de presă şi la recepţii
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Pinguinii îmbătrânesc la fel ca oamenii moderni, indică un studiu
SPORT Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
15:38
Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
CONTROVERSĂ Laura Codruța Kovesi a ajuns eroină în presa rusă. Ce dezvăluiri a făcut despre oficialii UE
14:50
Laura Codruța Kovesi a ajuns eroină în presa rusă. Ce dezvăluiri a făcut despre oficialii UE
ECONOMIE Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
14:15
Cum să îți pui banii la adăpost în timpul crizei. Cele mai frecvente greșeli prin care riști să-ți pierzi economiile
REACȚIE Șpaga în spitale încă se practică, în ciuda salariilor bune din sistemul medical. Alexandru Rogobete: „Este în continuare un fenomen”
14:01
Șpaga în spitale încă se practică, în ciuda salariilor bune din sistemul medical. Alexandru Rogobete: „Este în continuare un fenomen”
DESTINAȚII Aventura unui român spre Siberia. Cum a ajuns cu o mașină veche de 26 de ani și 480.000 km la bord în Extremul Orient rus, la -50 grade
13:55
Aventura unui român spre Siberia. Cum a ajuns cu o mașină veche de 26 de ani și 480.000 km la bord în Extremul Orient rus, la -50 grade
EXTERNE Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
13:48
Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”

