S-a încheiat căutarea celor trei copii dispăruți din Sălaj. Unde a fost găsit ultimul dintre frați

Cei trei frați, cu vârste de 11, 12 și 13 ani, care au dispărut în urmă cu câteva zile din localitatea Borla, județul Sălaj, au fost găsiți de polițiști. Ultimul dintre copii a fost identificat astăzi, în jurul orei 13:55, în localitatea Turea din județul Cluj, alături de un bărbat de 43 de ani. Ceilalți doi minori fuseseră găsiți cu o seară înainte, în apropierea localității Șardu, împreună cu tatăl lor. Toți cei trei copii sunt în siguranță.

Ultimul copil dispărut a fost găsit în județul Cluj, alături de un bărbat de 43 de ani

Cei trei minori care au fost dați dispăruți joi, 29 octombrie, în județul Sălaj au fost găsiți în siguranță. Polițiștii l-au identificat duminică, 1 noiembrie, și pe Rostaș Ioan, băiatul în vârstă de 13 ani. Acesta se afla în localitatea Turea, din județul Cluj, împreună cu un bărbat de 43 de ani, din localitatea Bozna.

Cei doi au fost duși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, unde polițiștii fac verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care minorul a ajuns în acel loc. Băiatul de 13 ani a fost găsit cu o zi după ce autoritățile i-au găsit pe ceilalți doi.

„În prezent, cei trei minori sunt în siguranță, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului fiind sesizată de polițiști în vederea demarării unei anchete sociale”, a transmis IPJ Sălaj.

Ceilalți doi frați au fost găsiți sâmbătă seara, împreună cu tatăl lor

Primii doi copii identificați au fost Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, și Rostaș Raluca Mădălina, de 12 ani. Aceștia au fost găsiți sâmbătă, în jurul orei 18:25, în apropierea localității Șardu din județul Cluj. Copiii se aflau împreună cu tatăl lor.

„În urma activităților desfășurate de forțele de ordine, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orelor 18.25, doi dintre cei trei minori respectiv Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina au fost identificați împreună cu tatăl lor, în proximitatea localității Șardu, județ Cluj. Aceștia urmează să fie conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj pentru verificări suplimentare”, conform IPJ Sălaj.

Cei trei frați plecaseră voluntar în data de 29 octombrie de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa, județul Sălaj. Dispariția lor a mobilizat forțele de ordine din două județe, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT în Sălaj și Cluj pentru a cere ajutorul populației.

Polițiștii și jandarmii au folosit câini de urmă și echipamente cu termoviziune

Căutările au implicat echipe de polițiști și jandarmi din Sălaj și Cluj, dar și voluntari ai Asociației CERT. Salvatorii au verificat mai multe zone cu ajutorul câinilor de urmă și al echipamentelor speciale, printre care camere și binocluri cu termoviziune.

Astăzi dimineața, autoritățile au solicitat și sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica toate împrejurările în care au dispărut cei trei copii și pentru a stabili dacă se impun măsuri legale.