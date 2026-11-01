Mii de sârbi au comemorat astăzi victimele tragediei din Novi Sad, incidentul care a dus la alegeri anticipate și căderea lui Aleksandar Vučić

La exact doi ani de la catastrofa care a schimbat fața politică a Serbiei, mii de oameni s-au adunat în ploaie la Novi Sad pentru a comemora victimele tragediei feroviare din 2024. Acest eveniment a catalizat furia sârbilor împotriva vechiului sistem politic din țară și a dus, în urmă cu o săptămână, la căderea regimului condus de Aleksandar Vučić.

Oamenii s-au strâns luni la gara principală din orașul Novi Sad, acolo unde 16 persoane au decedat după ce acoperișul din beton al gării s-a prăbușit. Oamenii au ținut un moment de reculegere de 16 minute în cinstea celor decedați, înainte de a depune coroane de flori și a aprinde lumânări lângă locul tragediei.

Dezastrul, care a lovit o gară renovată în cadrul unui proiect feroviar de mare viteză susținut de China, a declanșat o mișcare masivă de protest anticorupție la nivel național în Serbia, culminând cu victoria în alegerile de săptămâna trecută a unui bloc condus de studenți.

Sârbii au catalogat acest eveniment ca un simptom al corupției lui Vučić. De atunci, protestele au forțat demisii, inclusiv a ministrului construcțiilor, remanieri și, în cele din urmă, alegeri anticipate. La acel moment, procurorii au pus sub acuzare 13 persoane pentru accidentul de la gara din orașul Novi Sad, însă procedurile au stagnat.

„Sper că am realizat în sfârșit că nu ar trebui să așteptăm… ani de zile pentru a schimba ceea ce este rău, mai ales când costă vieți omenești”, a declarat Jelena Trajković, profesoară din Novi Sad.

Pe 25 octombrie, Lista Studenților, un grup care include cadre universitare, profesioniști, fermieri, actori și activiști aleși de adunările studențești, a obținut 141 de locuri în parlamentul format din 250 de membri, conform rezultatelor preliminare. Rezultatele finale sunt așteptate în zilele următoare, întrucât a fost nevoie de reorganizarea alegerilor în mai multe secții de votare din întreaga țară.

Vučić, candidat la funcția de prim-ministru din partea partidului său, SNS, la sfârșitul mandatului prezidențial, a recunoscut înfrângerea și a părăsit funcția. Alegerile prezidențiale sunt așteptate înainte de sfârșitul anului.