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Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”

Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”
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În trailerul noului său documentar, actorul irlandez, Colin Farrell, a împărtășit câteva imagini cu primul său fiu, care suferă de o boală neurologică rară, sindromul Angelman.

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Potrivit La Razon, Colin Farrell, unul dintre „băieții răi” emblematici de la Hollywood, a dat din casă, dezvăluind una dintre cele mai importante relații pe care le-a trăit vreodată. Într-o secvență din documentarul The Slightest Touch, actorul irlandez în vârstă de 50 de ani apare îmbrățișându-l și râzând alături de fiul său de 23 de ani, James, care suferă de sindromul Angelman, o tulburare neurogenetică rară ce afectează dezvoltarea intelectuală, vorbirea și mobilitatea.

„Nu am permis niciodată unei echipe de filmare să se apropie de casa mea”, a spus Farrell, înainte de a împărtăși un moment de afecțiune și joacă alături de James. Documentarul cu premiera pe HBO pe 25 noiembrie relatează în principal povestea Emmei Fogarty, o prietenă a actorului, născută cu epidermoliză buloasă, o afecțiune care cauzează o fragilitate extremă a pielii. Împreună, cei doi au participat la Maratonul din Dublin când Emma a împlinit 40 de ani, o vârstă pe care medicii săi o consideraseră, la un moment dat, de neatins.

Nu există leac pentru boala fiului său

Născut în 2003 din relația artistului cu modelul Kim Bordenave, James a fost diagnosticat cu sindromul Angelman la vârsta de doi ani și jumătate, după ce, inițial, medicii au suspectat că ar avea paralizie cerebrală. Această afecțiune, pentru care nu există leac, poate provoca crize epileptice, dificultăți de coordonare, dizabilități intelectuale și o absență aproape totală a limbajului vorbit.

James nu vorbește și are dificultăți în a merge, deși se poate deplasa singur. Încă de la vârsta de trei ani, a avut nevoie de kinetoterapie, terapie ocupațională și exerciții specializate. Tatăl său își amintește în mod deosebit o după-amiază, cu puțin timp înainte ca James să împlinească patru ani, când un terapeut i-a spus că băiețelul are ceva să-i arate. James a reușit să facă șase pași în direcția lui. „Am izbucnit în lacrimi”, a mărturisit el. Pentru Farrell, această realizare a fost unul dintre cele mai emoționante momente din experiența sa de tată.

De asemenea, actorul și-a amintit cu umor de dificultățile pe care le-a întâmpinat fiul său când a învățat să mănânce singur. Orice progres a necesitat ani de efort, recuperare și răbdare.

Cum l-a ajutat James pe tatăl său în lupta cu dependențele

Afecțiunea lui James a jucat, de asemenea, un rol în transformarea vieții actorului. Farrell devenise cunoscut pentru consumul excesiv de alcool și droguri, moment în care, spre sfârșitul anului 2005, a decis să se interneze într-un centru de reabilitare. Fiul său avea doi ani la acea vreme. Actorul a recunoscut că nevoia de a fi alături de un copil care necesita o îngrijire atât de intensă a fost un factor decisiv în hotărârea sa de a renunța la dependențe. „El m-a învățat să găsesc dorința de a trăi”, a explicat el într-un interviu.

În 2025, actorul a explicat că el și Kim Bordenave au decis să caute un centru specializat pentru James. Cea mai mare teamă a lor este că ar putea muri amândoi, lăsându-și fiul fără protecție.

Farrell este, de asemenea, tatăl lui Henry, în vârstă de 17 ani, născut din relația sa cu actrița Alicja Bachleda-Curuś. Însă James este cel care i-a predat unele dintre cele mai importante lecții de viață.

„Îmi doresc ca lumea să fie bună cu James. Să-l trateze cu respect.” Acesta este unul dintre motivele care l-au determinat să împărtășească cu publicul anumite aspecte din viața sa privată.

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