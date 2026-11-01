Incident într-un cimitir din Timiș. Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el

Un incident a avut loc într-un cimitir din județul Timiș, duminică după-amiaza, 1 noiembrie 2026. Un copil în vârstă de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el.

Un copil de trei ani a fost rănit, duminică, după ce un monument funerar s-a desprins într-un cimitir de pe Calea Șagului, din Timișoara. Minorul a fost transportat la o unitate medicală. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și verifică împrejurările incidentului. Tatăl copilului a fost cel care a apelat la 112 pentru a cere ajutor.

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„La data de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 11:56, polițiștii Secției 3 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați, prin apelul unic de urgență 112, de către un bărbat cu privire la faptul că, într-un cimitir de pe Calea Șagului, un monument funerar s-ar fi desprins și l-ar fi rănit pe fiul acestuia, în vârstă de 3 ani.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, minorul în vârstă de 3 ani fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

Mai mulți saci de rafie cu oseminte au fost găsiți într-un cimitir din Slatina

În luna septembrie, mai mulți saci cu oseminte care par a fi umane au fost descoperiți de muncitorii unui cimitir din Slatina. Poliția a fost sesizată, iar anchetatorii au pornit verificările în acest caz. Primarul Mario De Mezzo a criticat situația și a acuzat administratorul cimitirului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte. Anchetatorii încearcă să afle cine a depozitat osemintele, de unde provin și cum au ajuns în groapa respectivă. Primarul Mario De Mezzo îl acuză pe fostul administrator al cimitirului că ar fi scos oseminte din morminte și le-ar fi depozitat în saci, pentru a obține bani. Edilul spune că muncitorii au alertat poliția, iar zona a fost sigilată până la încheierea anchetei. Mai multe detalii AICI.