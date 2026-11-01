Prima pagină » Actualitate » Incident într-un cimitir din Timiș. Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el

Incident într-un cimitir din Timiș. Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el

Incident într-un cimitir din Timiș. Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el
Galerie Foto 2
Fotografie cu caracter ilustrativ - Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incident a avut loc într-un cimitir din județul Timiș, duminică după-amiaza, 1 noiembrie 2026. Un copil în vârstă de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el.

Un copil de trei ani a fost rănit, duminică, după ce un monument funerar s-a desprins într-un cimitir de pe Calea Șagului, din Timișoara. Minorul a fost transportat la o unitate medicală. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și verifică împrejurările incidentului. Tatăl copilului a fost cel care a apelat la 112 pentru a cere ajutor.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

Cruce funerară. Foto: Envato.

„La data de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 11:56, polițiștii Secției 3 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați, prin apelul unic de urgență 112, de către un bărbat cu privire la faptul că, într-un cimitir de pe Calea Șagului, un monument funerar s-ar fi desprins și l-ar fi rănit pe fiul acestuia, în vârstă de 3 ani.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, minorul în vârstă de 3 ani fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

Mai mulți saci de rafie cu oseminte au fost găsiți într-un cimitir din Slatina

În luna septembrie, mai mulți saci cu oseminte care par a fi umane au fost descoperiți de muncitorii unui cimitir din Slatina. Poliția a fost sesizată, iar anchetatorii au pornit verificările în acest caz. Primarul Mario De Mezzo a criticat situația și a acuzat administratorul cimitirului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte. Anchetatorii încearcă să afle cine a depozitat osemintele, de unde provin și cum au ajuns în groapa respectivă. Primarul Mario De Mezzo îl acuză pe fostul administrator al cimitirului că ar fi scos oseminte din morminte și le-ar fi depozitat în saci, pentru a obține bani. Edilul spune că muncitorii au alertat poliția, iar zona a fost sigilată până la încheierea anchetei. Mai multe detalii AICI.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu explică cine deține, de fapt, puterea în politică. De ce nu contează întotdeauna majoritățile parlamentare
19:16
Răzvan Dumitrescu explică cine deține, de fapt, puterea în politică. De ce nu contează întotdeauna majoritățile parlamentare
FLASH NEWS FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane
19:03
FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane
Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”
18:57
Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”
ECONOMIE Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%
18:40
Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%
FLASH NEWS S-a încheiat căutarea celor trei copii dispăruți din Sălaj. Unde a fost găsit ultimul dintre frați
18:34
S-a încheiat căutarea celor trei copii dispăruți din Sălaj. Unde a fost găsit ultimul dintre frați
FLASH NEWS Germania anunță pedepse dure după protestele masive din țară și acuză că migranții sunt vinovați pentru violențele extreme
18:12
Germania anunță pedepse dure după protestele masive din țară și acuză că migranții sunt vinovați pentru violențele extreme
Mediafax
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Cancan.ro
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Adevarul
Subtilitățile alegerilor din SUA, explicate de un politolog român din America. Ce urmează după scrutin și cât va conta pentru viitoarele prezidențiale
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Click
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
Digi24
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Ce se întâmplă doctore
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Coada „aruncată” a unei șopârle străvechi s-a conservat în chihlimbar fosilizat de acum 100 de milioane de ani
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”
19:00
Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”
FLASH NEWS Mii de sârbi au comemorat astăzi victimele tragediei din Novi Sad, incidentul care a dus la alegeri anticipate și căderea lui Aleksandar Vučić
18:12
Mii de sârbi au comemorat astăzi victimele tragediei din Novi Sad, incidentul care a dus la alegeri anticipate și căderea lui Aleksandar Vučić
REACȚIE Fritz acuză PSD că inventează scuze pentru amânarea alegerilor parţiale la Primăria Timişoara şi la Sectorul 6: „Ne aşteptăm ca Guvernul să respecte legea”
17:50
Fritz acuză PSD că inventează scuze pentru amânarea alegerilor parţiale la Primăria Timişoara şi la Sectorul 6: „Ne aşteptăm ca Guvernul să respecte legea”
INCIDENT Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști
17:50
Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști
FLASH NEWS Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general
17:42
Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general
DECES Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani
17:32
Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe