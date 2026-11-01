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Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”

Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”
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Ministrul Educației din Germania, Karin Prien, a anunțat o serie de consultări cu asociațiile de elevi și sindicatul din învățământ după protestele de amploare din Germania. Ea susține că problemele reale și legitime ridicate de tinerii manifestanți trebuie abordate cu seriozitate.

Dialog direct cu reprezentanții elevilor și ai profesorilor

În încercarea de a aduce nemulțumirile din stradă la masa negocierilor, Ministerul Educației de la Berlin a anunțat că va demara o serie de consultări oficiale. Karin Prien are programate pentru săptămâna viitoare întâlniri cu reprezentanții elevilor. De asemenea, oficialul german va purta discuții și cu Maike Finnern, liderul Sindicatului Lucrătorilor din Educație și Știință (GEW), pentru a identifica soluții viabile la problemele din sistemul de învățământ.

Apel la reforme ample pentru finanțarea sistemului de învățământ și măsuri pentru șanse egale la intrarea în școală

Ca să răspundă cerințelor tinerilor care au protestat, ministrul Educației a cerut reformarea sistemelor de pensii și de asistență medicală, explicând că doar astfel se pot asigura fondurile necesare pentru investițiile urgente în viitorul tinerelor generații. „Trebuie să facem din educație o prioritate absolută și permanentă pentru întreaga societate din țara noastră”, a explicat Karin Prien. Printre prioritățile enunțate de ministru se numără planurile de introducere a unor evaluări lingvistice obligatorii în creșele și grădinițele din zonele defavorizate. Măsura are rolul de a se asigura că toți copiii încep parcursul școlar cu șanse egale de reușită. La fel ca în multe alte state europene, școlile primare din Germania primesc anual un număr mare de copii care nu stăpânesc fluent limba germană în momentul începerii cursurilor, ceea ce creează decalaje educaționale majore.

Violențele au distras atenția de la mesajul pașnic al tinerilor

Oficialul german a subliniat că actele de vandalism au umbrit nemulțumirile fundamentale ale noii generații. „Faptul că persoane violente au deturnat efectiv demonstrațiile în unele locuri a distras atenția de la preocupările reale ale tinerei generații. Regret în mod deosebit acest lucru”, a declarat ministrul din partea Creștin-Democraților, formațiunea cancelarului Friedrich Merz. Deși a criticat dur incidentele, Prien a ținut să separe marea masă a protestatarilor de grupurile radicale. „Majoritatea covârșitoare a ieșit pe străzi în mod pașnic. Condamn cu fermitate violențele grave care au avut loc în mai multe orașe. Nu putem tolera acest lucru”, a punctat ea.

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