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Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general

Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general
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Combinatul siderurgic Liberty Galați a fost la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. În urmă cu două zile, prefectul județului Galați, George Toderașc, cerea Guvernului Niculescu măsuri urgente pentru menținerea alimentării cu energie electrică. Combinatul risca să fie deconectat de la rețea pe 31 octombrie. Acum, însă, contractul pentru furnizarea de electricitate a fost prelungit de Electrica, iar combinatul va rămâne, pe termen scurt, conectat la rețea.

Liberty Galați a evitat deconectarea de la rețeaua electrică, după ce Electrica a decis să prelungească pe termen scurt furnizarea energiei. Conducerea combinatului avertizase că întreruperea alimentării ar putea provoca prăbușirea sistemelor și ar îngreuna repornirea platformei siderurgice.

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Combinatul siderurgic Liberty Galați a fost la un pas să rămână fără electricitate. Foto: Mediafax Foto.

„Astfel, evităm intrarea în procedură de deconectare precum şi efectele majore şi nedorite care ar fi apărut în urma unei eventuale întreruperi. Mulţumim celor care au lucrat pentru ca această soluţie, de ultim moment, să devină realitate”, a declarat Aida Nechifor, director general al Combinatului.

Prelungirea furnizării energiei ar asigura combinatului un răgaz de câteva săptămâni, fără ca reprezentanții Liberty Galați să ofere detalii suplimentare. Electrica nu a precizat condițiile contractului, dar a confirmat că proiectul energetic comun rămâne în plan.

„Memorandumul de Înţelegere semnat de Electrica şi Liberty Galaţi la 24 februarie 2026 rămâne valabil, iar Electrica îşi menţine angajamentele asumate prin acesta şi consideră în continuare platforma de la Galaţi o oportunitate pentru dezvoltarea de capacităţi de producţie şi stocare a energiei din surse regenerabile”, a transmis departamentul de comunicare al Electrica, la solicitarea News.ro

Electrica și Liberty Galați au semnat, în februarie 2026, un memorandum pentru dezvoltarea unor capacități fotovoltaice de producție și stocare a energiei de până la 500 MW. Proiectul urmărește creșterea autoconsumului și reducerea costurilor. Electrica nu a precizat stadiul actual, menționând că implementarea depinde de studiile de fezabilitate și de obținerea aprobărilor necesare.

Circa 250 de angajați ai combinatului au protestat pentru drepturile salariale

Pe de altă parte, situația combinatului siderurgic a provocat proteste. Aproximativ 250 de angajați au cerut vineri, în fața Prefecturii Galați, plata salariilor restante și accelerarea vânzării platformei industriale. Prefectul județului a solicitat Guvernului soluții urgente pentru menținerea alimentării cu energie.

Conducerea Liberty Galați a avertizat că oprirea alimentării cu energie ar putea bloca toate sistemele combinatului în câteva ore, iar repornirea ar dura până la 50 de zile. Ar fi afectată și secția de țevi sudate, care are comenzi pentru următoarele 2-3 luni. Potrivit celor 26 de directori care au semnat o scrisoare deschisă, întreruperea ar afecta și aproximativ 70 de companii conectate la aceeași rețea.

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