Prima pagină » Actualitate » Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%

Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%

Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale ucrainene prin Portul Constanța au atins circa 1,03 milioane de tone în primele 9 luni din 2026, de peste 3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Între timp, Rusia caută rute alternative pentru exporturile de grâu, inclusiv prin porturile arctice, după perturbarea transporturilor din Marea Neagră.

Schimbările de pe piața cerealelor ar putea crește activitatea porturilor și transportatorilor români, dar și concurența pentru fermierii locali. Evoluțiile au loc pe fondul costurilor logistice mai mari și al perturbării rutelor de export din regiune.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...
Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%

Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%. Foto: Shutterstock.

Prin Portul Constanța au tranzitat 1,03 milioane de tone de cereale ucrainene în primele 9 luni din 2026, față de 321.000 de tone în aceeași perioadă din 2025. Traficul total de cereale a ajuns la 15,8 milioane de tone, în creștere cu 7%.

De altfel, Rusia încearcă să găsească rute alternative pentru exporturile de grâu, după atacurile ucrainene asupra porturilor și navelor comerciale. Un cargou încarcă 29.500 de tone de cereale în portul arctic Murmansk, urmând să ajungă în Maroc. Operațiunea este experimentală, iar instalațiile portuare au fost adaptate pentru încărcarea grâului, arată o analiză publicată de Financial Times și preluată de Reuters.

Rusia exportă pe o rută experimentală

Ruta experimentală presupune transportul grâului pe mii de kilometri, inclusiv pe calea ferată, ceea ce poate crește costurile exportatorilor ruși. Exporturile de grâu ale Rusiei au scăzut cu 38% în perioada iulie-septembrie 2026, deși recolta a fost mai bună. Totodată, transportul cerealelor pe unele rute din Marea Neagră s-a scumpit de peste 2 ori față de jumătatea lunii iulie.

Portul Constanța, Dunărea și rutele terestre prin statele vecine sunt alternative pentru exporturile ucrainene, dar pot prelua doar aproximativ jumătate din volumele obișnuite. Aceste variante adaugă cel puțin 50 de dolari pe tonă la costurile logistice.

Traficul suplimentar poate susține activitatea porturilor și transportatorilor români, însă fermierii locali rămân expuși concurenței și fluctuațiilor de preț. Nivelul Dunării și riscurile din Marea Neagră pot afecta, la rândul lor, transporturile.

Costurile logistice și blocajele comerciale pun presiune atât pe agricultorii ruși, cât și pe cei ucraineni. În Rusia, prețurile interne au coborât în august și septembrie sub costurile de producție în numeroase cazuri, potrivit SovEcon.

Fermierii riscă să reducă suprafețele cultivate pentru 2027. În Ucraina, prețul porumbului din depozitele interne a scăzut cu aproape 20% în 3 săptămâni. Evoluția pieței depinde de securitatea rutelor maritime și de capacitatea porturilor din regiune.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu explică cine deține, de fapt, puterea în politică. De ce nu contează întotdeauna majoritățile parlamentare
19:16
Răzvan Dumitrescu explică cine deține, de fapt, puterea în politică. De ce nu contează întotdeauna majoritățile parlamentare
FLASH NEWS FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane
19:03
FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane
INCIDENT Incident într-un cimitir din Timiș. Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el
19:01
Incident într-un cimitir din Timiș. Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce un monument funerar s-a desprins și a căzut peste el
Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”
18:57
Colin Farrell îl arată lumii pe fiul său, care suferă de o boală neurologică rară. Cum arată James, la 23 de ani: „M-a învățat să găsesc dorința de a trăi”
FLASH NEWS S-a încheiat căutarea celor trei copii dispăruți din Sălaj. Unde a fost găsit ultimul dintre frați
18:34
S-a încheiat căutarea celor trei copii dispăruți din Sălaj. Unde a fost găsit ultimul dintre frați
FLASH NEWS Germania anunță pedepse dure după protestele masive din țară și acuză că migranții sunt vinovați pentru violențele extreme
18:12
Germania anunță pedepse dure după protestele masive din țară și acuză că migranții sunt vinovați pentru violențele extreme
Mediafax
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Cancan.ro
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Adevarul
Subtilitățile alegerilor din SUA, explicate de un politolog român din America. Ce urmează după scrutin și cât va conta pentru viitoarele prezidențiale
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Click
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
Digi24
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Ce se întâmplă doctore
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Coada „aruncată” a unei șopârle străvechi s-a conservat în chihlimbar fosilizat de acum 100 de milioane de ani
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”
19:00
Ministrul Educației din Germania promite discuții cu tinerii după proteste violente din țară. „Educația trebuie să fie o prioritate absolută”
FLASH NEWS Mii de sârbi au comemorat astăzi victimele tragediei din Novi Sad, incidentul care a dus la alegeri anticipate și căderea lui Aleksandar Vučić
18:12
Mii de sârbi au comemorat astăzi victimele tragediei din Novi Sad, incidentul care a dus la alegeri anticipate și căderea lui Aleksandar Vučić
REACȚIE Fritz acuză PSD că inventează scuze pentru amânarea alegerilor parţiale la Primăria Timişoara şi la Sectorul 6: „Ne aşteptăm ca Guvernul să respecte legea”
17:50
Fritz acuză PSD că inventează scuze pentru amânarea alegerilor parţiale la Primăria Timişoara şi la Sectorul 6: „Ne aşteptăm ca Guvernul să respecte legea”
INCIDENT Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști
17:50
Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști
FLASH NEWS Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general
17:42
Combinatul siderurgic Liberty Galați, la un pas să fie deconectat de la rețeaua electrică. Ce decizie a fost luată pentru ca producția să nu fie blocată. Anunțul directorului general
DECES Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani
17:32
Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe