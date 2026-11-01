Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale prin Portul Constanța au crescut cu peste 200%

Blocajele din Marea Neagră schimbă rutele comerciale. Exporturile de cereale ucrainene prin Portul Constanța au atins circa 1,03 milioane de tone în primele 9 luni din 2026, de peste 3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Între timp, Rusia caută rute alternative pentru exporturile de grâu, inclusiv prin porturile arctice, după perturbarea transporturilor din Marea Neagră.

Schimbările de pe piața cerealelor ar putea crește activitatea porturilor și transportatorilor români, dar și concurența pentru fermierii locali. Evoluțiile au loc pe fondul costurilor logistice mai mari și al perturbării rutelor de export din regiune.

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Prin Portul Constanța au tranzitat 1,03 milioane de tone de cereale ucrainene în primele 9 luni din 2026, față de 321.000 de tone în aceeași perioadă din 2025. Traficul total de cereale a ajuns la 15,8 milioane de tone, în creștere cu 7%.

De altfel, Rusia încearcă să găsească rute alternative pentru exporturile de grâu, după atacurile ucrainene asupra porturilor și navelor comerciale. Un cargou încarcă 29.500 de tone de cereale în portul arctic Murmansk, urmând să ajungă în Maroc. Operațiunea este experimentală, iar instalațiile portuare au fost adaptate pentru încărcarea grâului, arată o analiză publicată de Financial Times și preluată de Reuters.

Rusia exportă pe o rută experimentală

Ruta experimentală presupune transportul grâului pe mii de kilometri, inclusiv pe calea ferată, ceea ce poate crește costurile exportatorilor ruși. Exporturile de grâu ale Rusiei au scăzut cu 38% în perioada iulie-septembrie 2026, deși recolta a fost mai bună. Totodată, transportul cerealelor pe unele rute din Marea Neagră s-a scumpit de peste 2 ori față de jumătatea lunii iulie.

Portul Constanța, Dunărea și rutele terestre prin statele vecine sunt alternative pentru exporturile ucrainene, dar pot prelua doar aproximativ jumătate din volumele obișnuite. Aceste variante adaugă cel puțin 50 de dolari pe tonă la costurile logistice.

Traficul suplimentar poate susține activitatea porturilor și transportatorilor români, însă fermierii locali rămân expuși concurenței și fluctuațiilor de preț. Nivelul Dunării și riscurile din Marea Neagră pot afecta, la rândul lor, transporturile.

Costurile logistice și blocajele comerciale pun presiune atât pe agricultorii ruși, cât și pe cei ucraineni. În Rusia, prețurile interne au coborât în august și septembrie sub costurile de producție în numeroase cazuri, potrivit SovEcon.

Fermierii riscă să reducă suprafețele cultivate pentru 2027. În Ucraina, prețul porumbului din depozitele interne a scăzut cu aproape 20% în 3 săptămâni. Evoluția pieței depinde de securitatea rutelor maritime și de capacitatea porturilor din regiune.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ