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Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști

Misiune de salvare în Munții Maramureșului. Trei ucraineni găsiți în stare critică de salvamontiști
Sursa: Mediafax
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Trei cetățeni ucraineni au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor din Maramureș, după ce au traversat munții timp de șapte zile și au ajuns în România. Aceștia au fost găsiți la 1.700 de metri altitudine, epuizați și expuși riscului de hipotermie. Salvatorii le-au oferit hrană și ceai cald, apoi i-au coborât de pe munte și i-au predat Poliției de Frontieră.

Cei trei ucraineni au fost găsiți la o stână, după o săptămână petrecută pe munte

Alina Prisecaru, reprezentanta Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, a spus pentru Agerpres, că cei trei au fost localizați la o stână din zonă, unde fuseseră îndrumați să ajungă. Până la sosirea echipei de intervenție, aceștia reușiseră să aprindă un foc, să se încălzească și să se odihnească.

Salvamontiștii au aflat de la cei trei că traversau zonele montane din Ucraina de șapte zile. La momentul găsirii lor, erau foarte slăbiți, iar expunerea prelungită la frig și umezeală îi adusese în pericol de hipotermie. Înainte de coborâre, salvatorii le-au oferit apă, ceai cald și mâncare.

„Cele trei persoane au fost găsite de salvatorii montani la o stână din zonă, către care fuseseră îndrumate anterior. Până la sosirea echipei de intervenție, acestea au reușit să facă focul, să se încălzească și să se odihnească. Potrivit celor relatate de persoanele salvate, acestea se aflau de șapte zile pe drum, traversând zone montane din Ucraina.

La momentul intervenției, erau epuizate fizic, iar expunerea la frig și umezeală crescuse riscul de hipotermie. Salvatorii montani le-au oferit apă, ceai cald și hrană, înainte de a începe coborârea”, a spus Alina Prisecaru, reprezentanta Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș.

Încălțămintea neadecvată a îngreunat intervenția salvamontiștilor

Operațiunea de evacuare a fost dificilă și din cauza echipamentului cu care erau îmbrăcați cei trei ucraineni. Aceștia purtau încălțăminte obișnuită, de oraș, care nu le oferea suficientă aderență pe terenul alunecos, acoperit cu frunze ude.

Pentru a-i ajuta să traverseze porțiunile periculoase, salvamontiștii au montat o coardă de sprijin, astfel încât deplasarea să se desfășoare în condiții de siguranță.

Ucrainenii au fost predați Poliției de Frontieră

După finalizarea intervenției, cei trei cetățeni ucraineni au fost predați reprezentanților Poliției de Frontieră Valea Vișeului. Alinna Prisecaru a spus că aceștia nu aveau alte probleme medicale care să necesite îngrijiri suplimentare.

„Intervenția s-a încheiat cu predarea celor trei cetățeni ucraineni către Poliția de Frontieră Valea Vișeului. Aceștia nu prezentau alte probleme medicale care să necesite asistență suplimentară”, a adăugat Alina Prisecaru

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