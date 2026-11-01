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Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani

Doliu în lumea rețelelor sociale. Influencerul Liam Fitzgerald, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram, a murit în urma unui accident de motocicletă. Avea 29 de ani
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Lumea rețelelor de socializare este în doliu în urma decesului lui Liam Fitzgerald, influencer american, antrenor de fitness și creator de conținut, care a încetat din viață la vârsta de 29 de ani, în urma unui accident de motocicletă. Vestea a fost anunțată sâmbătă, 31 octombrie, de către iubita sa, Jamie Lyn Rinaldi, printr-o postare pe profilul ei de Instagram. Fitzgerald a decedat pe 30 octombrie, în jurul orei 02:00, după ce a suferit răni grave în urma accidentului, potrivit adnkronos.com.

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Publicând o fotografie cu influencerul din domeniul fitness-ului pe contul ei de Instagram, Jamie a scris: „Cu inima grea, vă împărtășesc vestea devastatoare că Liam a decedat în urma unui accident de motocicletă, produs pe 30 octombrie, în jurul orei 02:00 dimineața.”

Jamie a adăugat… „În ciuda eforturilor celor din jur de a-l salva, aceștia nu au reușit să-l readucă la viață.”

Ea a mai spus… „Nu există cuvinte care să descrie durerea imensă provocată de această pierdere. Este o perioadă incredibil de dificilă și sfâșietoare pentru cei care l-au iubit.”

Liam Fitzgerald era o figură cunoscută în peisajul internațional al rețelelor de socializare. Profilul său de Instagram număra peste un milion de urmăritori, cărora le oferea conținut axat pe fitness, stil de viață, modă și gestionarea finanțelor personale. Originar din Evansville, Wisconsin, și-a petrecut o parte a copilăriei în statul Washington, înainte de a se muta în Arizona la vârsta de 18 ani, iar ulterior în Miami, unde s-a stabilit la 24 de ani.

În orașul din Florida, și-a construit o carieră profesională ca antrenor personal și consultant în fitness, oferind, de asemenea, programe de antrenament personalizate. Era activ și pe OnlyFans, o platformă prin intermediul căreia împărtășea conținut cu abonații săi.

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