FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică reținerea unui minor cu cetățenie rusă, suspectat că pregătea un atentat terorist la Muzeul-Rezervație „Țarițîno” din Moscova, după ce autoritățile ruse au primit informații din partea Statelor Unite.
„Suntem recunoscători părții americane pentru informațiile furnizate”, a transmis FSB într-un comunicat, potrivit agenției Interfax.
Potrivit serviciului rus de securitate, minorul publicase pe TikTok fotografii în care apărea îmbrăcat în echipament tactic și purtând o cagulă, în timp ce ținea în mână un obiect asemănător unei arme automate.
Comitetul de Anchetă al Rusiei analizează ce măsuri legale sau procedurale urmează să fie luate în acest caz, a precizat FSB.
Complexul Muzeal Țarițîno este un ansamblu de palate imperiale și parcuri din sudul Moscovei, un loc popular pentru vizitatori, în special în weekend.
Foto: tsaritsyno-museum.ru