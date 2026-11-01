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FSB a reținut un minor suspectat că pregătea un atentat la Moscova. Rusia, avertizată de serviciile americane

Olga Borșcevschi
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Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică reținerea unui minor cu cetățenie rusă, suspectat că pregătea un atentat terorist la Muzeul-Rezervație „Țarițîno” din Moscova, după ce autoritățile ruse au primit informații din partea Statelor Unite.

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„Suntem recunoscători părții americane pentru informațiile furnizate”, a transmis FSB într-un comunicat, potrivit agenției Interfax.

Potrivit serviciului rus de securitate, minorul publicase pe TikTok fotografii în care apărea îmbrăcat în echipament tactic și purtând o cagulă, în timp ce ținea în mână un obiect asemănător unei arme automate.

Comitetul de Anchetă al Rusiei analizează ce măsuri legale sau procedurale urmează să fie luate în acest caz, a precizat FSB.

Complexul Muzeal Țarițîno este un ansamblu de palate imperiale și parcuri din sudul Moscovei, un loc popular pentru vizitatori, în special în weekend.

Foto: tsaritsyno-museum.ru

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