Copiii și cadrele didactice din liceul din apropierea blocului care a explodat au fost evacuați. Școala a suspendat orele

Luiza Dobrescu
17 oct. 2025, 10:31, Actualitate
Explozia care a distrus un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei a afectat și liceul din apropiere, precum și cadrele didactice și copiii care se aflau la ore în acel moment. Ministrul Educației, Daniel David, spune că au fost suspendate cursurile, iar aceia care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost tratați la cabinetul școlii sau la spitalele din apropiere. 

Cioburile geamurilor sparte, în urma exploziei din apropiere, au zgâriat mai mulți copii care se aflau la ore în școala vecină. Este vorba despre Liceul Teoretic „Dimitre Bolinteanu” și, atât cadrele didactice, cât și elevii, au fost evacuați imediat din zonă.

„S-au spart niște geamuri, au fost niște cioburi. Toți din școală au fost evacuați. Cei cu zgârieturi au fost preluați de părinți, A venit ambulanța pentru cei cu reacții de panică accentuate. Școala a acceptat să se suspende activitatea și vom decide dacă o suspendăm și pe luni. Școala a fost afectată, cu geamuri sparte și vom încerca să le corectăm până luni” , a declarat, pentru Gândul, ministrul Educației, Daniel David.

Ulterior, Inspectoratul Școlar General a transmis și un comunicat de presă:

         ” Astăzi, 17 octombrie 2025, în urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, clădirea unității de învățământ a fost evacuată preventiv, la recomandarea autorităților competente.

Evacuarea s-a realizat ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandării echipelor de intervenție de la ISU București–Ilfov, sosite la fața locului.  Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la  sediul unității de invățământ și au fost ulterior preluați de către părinți.

Autoritățile – ISU București–Ilfov, Poliția Capitalei și reprezentanți ai ISMB, ai Primăriei Sectorului 5 – se află la fața locului pentru a evalua situația.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București este în permanentă legătură cu conducerea unității de învățământ și cu autoritățile implicate, pentru a asigura protecția și sprijinul elevilor și al personalului didactic. Activitatea școlii va fi reluată numai după confirmarea siguranței clădirii și finalizarea tuturor verificărilor tehnice.”

Explozia a avut loc dimineață și, potrivit primelor informații, două persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite. Sălile de curs sunt devastate de această deflagrație puternică.

