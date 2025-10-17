Tragedie în București, în urma unei explozii foarte puternice care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei. Blocul afectat se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu și alimentarea cu gaz a fost oprită.

Explozia a avut loc dimineață și, potrivit primelor informații, două persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite. La Liceul Bolintineanu, sălile de curs sunt devastate de această deflagrație.

„Uite că au vrut să ne omoare copii”, spune o femeie care se află într-o sală de curs a liceului.

Din păcate, 2 copii au ajuns la Spitalul Alexandrescu în stare gravă.

Surse din cadrul ISMB au precizat că părinții și-au preluat copiii de la liceul de vizavi blocul în care s-a produs explozia. Unii dintre ei au fost duși la spital pentru un control preventiv, mai ales și din cauza spaimei produse de explozie. (mai multe detalii AICI)

În urma acestei tragedii au fost implementate și măsuri de deviere a traficului în zona afectată pentru a asigura fluidizarea circulației.

Poliția recomandă cetățenilor:

Evitați zona afectată – Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

Respectați indicațiile autorităților – Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți

Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi – Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

Nu blocați căile de acces

Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare

Furnizați informații utile – Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

Sprijiniți persoanele vulnerabile – Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

