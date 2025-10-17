Tragedie în București, în urma unei explozii foarte puternice care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei. Blocul afectat se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu și alimentarea cu gaz a fost oprită.
Explozia a avut loc dimineață și, potrivit primelor informații, două persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite. La Liceul Bolintineanu, sălile de curs sunt devastate de această deflagrație.
„Uite că au vrut să ne omoare copii”, spune o femeie care se află într-o sală de curs a liceului.
Din păcate, 2 copii au ajuns la Spitalul Alexandrescu în stare gravă.
Surse din cadrul ISMB au precizat că părinții și-au preluat copiii de la liceul de vizavi blocul în care s-a produs explozia. Unii dintre ei au fost duși la spital pentru un control preventiv, mai ales și din cauza spaimei produse de explozie. (mai multe detalii AICI)
În urma acestei tragedii au fost implementate și măsuri de deviere a traficului în zona afectată pentru a asigura fluidizarea circulației.
RECOMANDAREA AUTORULUI: