Mara Răducanu
17 oct. 2025, 09:38, Actualitate
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Autoritățile au activat planul roșu. Din primele informații, 11 persoane ar fi prinse sub dărâmături. Raed Arafat a confirmat că, până la această oră, se știe faptul că două persoane și-au pierdut viața în explozia devastatoare. A fost mobilizată echipa de căutare și salvare de la Ciolpani.

Din primele informații, ar fi vorba despre o acumulare masivă de gaze. A fost deschis un dosar penal. Situația de schimbă de la un minut la altul, iar oamenii sunt disperați de ceea ce trăiesc și se tem să iasă din locuințele lor.

Raed Arafat: „Situația e în dinamică”

UPDATE. „Este o explozie de gaz cu impact serios pe structurile bloculului și blocurilor din jur. Colegii mi-au spus de 11 persoane rănite. E plan roșu activat, echipe de căutare-salvare mobilizate inclusiv cea de la Ciolpani și echipele la fața locului. Sunt la fața locului și inspectorul șef și medicul șef de la SMURD. Știm de două persoane, dar situația e în dinamică, se va comunica”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Liceul din zonă a fost evacuat

UPDATE. Elevii și profesorii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat lângă blocul în care s-a produs explozia, au fost evacuați de urgență. Aceștia se aflau chiar în timpul orelor de curs.

UPDATE. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, ajuns la fața locului, nu pare să aibă prea multe informații despre tragedia din Rahova. Mai mult, acesta a închis telefonul, după câteva întrebări care i-au fost adresate pe această temă la Realitatea.net.

Dumnezeule! Cumplit! Când a bubuit s-au zguduit geamurile in cartier”

UPDATE. Oamenii în zonă sunt disperați. Aceștia au povestit că atunci când a avut loc explozia s-au zguduit geamurile în cartier.

Dumnezeule! Cumplit! Explozie intr un bloc din Rahova. Cel mai probabil de la gaze. Când a bubuit s-au zguduit geamurile in cartier. Și tot respectul pentru autorități. În 3 minute, a sosit prima mașină de pompieri. În 10 minute erau toți acolo.”

„Evitați mijloacele de transport de pe Calea Rahovei”

UPDATE. Toate liniile de transport din zona sunt blocate. Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție.

