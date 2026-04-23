Copil român de doi ani, internat de urgență în Mexic după ce a băut benzină

Un copil român în vârstă de doi ani a fost transportat de urgență la spitalul din Tulum, Mexic, după ce a băut benzină. Incidentul a avut loc în timpul unei ieșiri împreună cu familia.

De teama unei intoxicații periculoase, medicii au intervenit rapid pentru a preveni eventualele complicații care puteau apărea.

Cum s-a produs incidentul

Din informațiile preliminare, arată gorjonline.ro, micuțul a găsit o sticlă lăsată nesupravegheată. Jucându-se cu ea, la un moment dat a dus-o la gură și a băut. Membrii familiei au reacționat imediat și au apelat serviciile de urgență, temându-se de efectele toxice ale combustibilului.

La fața locului au intervenit paramedicii, care i-au acordat primul ajutor. Ulterior, copilul a fost transportat la spitalul IMSS Bienestar, din Tulum. Acolo, a fost preluat de echipele medicale și internat pentru monitorizare atentă. Doctorii au transmis că, la momentul internării, starea copilului era delicată, dar stabilă. Toate protocoalele specifice în astfel de cazuri au fost activate. Se fac investigații pentru a exclude posibile afectări la nivel respirator sau digestiv, care sunt frecvente în intoxicațiile cu substanțe petroliere.

Pentru moment, copilul de naționalitate română va rămâne sub observație medicală. Evoluția lui este atent monitorizată de specialiști.

