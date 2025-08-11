Prima pagină » Actualitate » Copilul de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a MURIT în mașina familiei parcată la soare

Copilul de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a MURIT în mașina familiei parcată la soare

11 aug. 2025, 20:13, Știri externe
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Italia, a MURIT în mașina familiei parcată la soare
FOTO - Caracter ilustrativ

Copilul în vârstă de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Sardinia, a murit la un spital din Roma, luni, după ce a suferit un şoc termic, miercurea trecută, potrivit ANSA.

Minorul a fost găsit inconștient în mașina familiei, parcată la soare, după ce a reuşit să se strecoare din casă, în timp ce părinţii săi se odihneau la prânz.

Când și-au dat seama că lipsește, adulții au început să-l caute și l-au găsit în scurt timp în autorism. Copilul era deja sufocat de temperaturile ridicate, scrie leggo.it.

Băiatul a murit la Spitalul Gemelli, după o primă internare la Secţia de Terapie Intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari.

Medicii au stabilit că cel mic a suferit leziuni cerebrale ireversibile cauzate de o insolație severă. Carabinierii investighează incidentul, pentru a afla cauza exactă a tragediei.

FOTO – Caracter ilustrativ: Croce Rossa

Citește și

EXTERNE Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles
19:35
Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles
FINANCIAR Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
19:10
Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
EXTERNE Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată
18:49
Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată
BREAKING NEWS VIDEO | Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată
18:15
VIDEO | Summit al liderilor europeni cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin /ROMÂNIA nu a fost invitată
EXTERNE Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie
18:02
Australia anunță că va RECUNOAȘTE statul palestinian. Noua Zeelandă va lua o decizie în septembrie
EXTERNE Marea Britanie susține eforturile diplomatice ale lui Trump, dar este SCEPTICĂ privind rezultatele /„Nu putem avea încredere în Putin”
17:34
Marea Britanie susține eforturile diplomatice ale lui Trump, dar este SCEPTICĂ privind rezultatele /„Nu putem avea încredere în Putin”
Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Pensionarii care primesc 6.000 de euro. Banii, plătiți în 10-15 ani. Economistul Adrian Negrescu: O greșeală din punct de vedere strategic
Evz.ro
Iulia Vântur i-a surprins pe toți cu ultima sa apariție. Cine a însoțit-o la petrecere
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Din arhivele celui de-Al Doilea Război Mondial