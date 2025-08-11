Copilul în vârstă de 4 ani al unui cuplu de români, aflaţi în vacanţă în Sardinia, a murit la un spital din Roma, luni, după ce a suferit un şoc termic, miercurea trecută, potrivit ANSA.

Minorul a fost găsit inconștient în mașina familiei, parcată la soare, după ce a reuşit să se strecoare din casă, în timp ce părinţii săi se odihneau la prânz.

Când și-au dat seama că lipsește, adulții au început să-l caute și l-au găsit în scurt timp în autorism. Copilul era deja sufocat de temperaturile ridicate, scrie leggo.it.

Băiatul a murit la Spitalul Gemelli, după o primă internare la Secţia de Terapie Intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari.

Medicii au stabilit că cel mic a suferit leziuni cerebrale ireversibile cauzate de o insolație severă. Carabinierii investighează incidentul, pentru a afla cauza exactă a tragediei.

FOTO – Caracter ilustrativ: Croce Rossa