A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea

23 dec. 2025, 18:49
A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea

Vince Zampella, co-fondatorul studiourilor Infinity Ward și Respawn Entertainment, a murit la vârsta de 55 de ani într-un accident rutier petrecut în California. Acesta se afla la volanul unui Ferrari pe autostrada Angels Crest, din Los Angeles. Zampella a murit la locul accidentului, iar pasagerul aflat în mașină cu acesta a fost aruncat din vehicul în urma impactului.

Era considerat un „titan” al industriei de gaming, fiind creatorul francizei Call of Duty (la Infinity Ward) și liderul din spatele unor titluri de succes precum Titanfall, Apex Legends și seria Star Wars Jedi (la Respawn). Recent acesta a fost numit la conducerea francizei Battlefield pentru a revitaliza seria.

Electronic Arts (EA) a confirmat decesul pe 22 decembrie și l-a descris pe Zampella drept un lider vizionar a cărui influență a fost „profundă și de anvergură”.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat o cifră oficială exactă privind viteza mașinii, însă rapoartele preliminare și martorii oculari indică faptul că vehiculul rula cu o viteză excesivă, mult peste limita legală. Deși ancheta oficială este în desfășurare, analiza preliminară a imaginilor filmate sugerează că Ferrari-ul rula cu peste 150-190 km/h.

