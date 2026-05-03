Surpriză la baza FCSB. Peste cine a dat Gigi Becali: „Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine”

Gigi Becali a rememorat un episod petrecut în urmă cu câțiva ani, când a întâlnit-o pe Cristina Neagu la baza de pregătire a FCSB, acolo unde sportiva venise pentru recuperare medicală.
Finanțatorul FCSB spune că a fost luat prin surprindere în momentul în care a văzut-o pe Cristina Neagu în incinta clubului, în condițiile în care aceasta nu avea nicio legătură directă cu echipa de fotbal.
„Când am văzut-o acolo, i-am spus: ‘Ce faci, mă, aici?”, a spus Gigi Becali.
Prezența handbalistei la baza FCSB a avut legătură cu procesul de recuperare după o accidentare gravă. Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, a suferit în 2019 o ruptură de ligamente încrucișate în timpul Campionatului European.
După intervenția chirurgicală efectuată în Belgia, sportiva a ales să își continue recuperarea în România, apelând la Ovidiu Kurti, specialistul care colaborează cu FCSB și care este considerat unul dintre cei mai apreciați fizioterapeuți din țară.
Într-o intervenție la Digi Sport, Gigi Becali a explicat contextul în care a avut loc întâlnirea și a subliniat reputația lui Ovidiu Kurti, la care apelează frecvent sportivi de top.
„Meme mi-a spus că nu putem să luăm de la Dinamo sau de la Rapid, că se supără fanii. Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine.
Kurti e cel mai bun din România, merge la conferinţe cu străini. Şi handbalista cea mai mare, Cristina Neagu, când am văzut-o acolo, i-am spus: ‘Ce faci, mă, aici?’,Ea zicea: ‘Ce să fac, mă recuperez’”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.