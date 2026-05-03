Surpriză la baza FCSB. Peste cine a dat Gigi Becali: „Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine”

Gigi Becali a rememorat un episod petrecut în urmă cu câțiva ani, când a întâlnit-o pe Cristina Neagu la baza de pregătire a FCSB, acolo unde sportiva venise pentru recuperare medicală.

Finanțatorul FCSB spune că a fost luat prin surprindere în momentul în care a văzut-o pe Cristina Neagu în incinta clubului, în condițiile în care aceasta nu avea nicio legătură directă cu echipa de fotbal.

„Când am văzut-o acolo, i-am spus: ‘Ce faci, mă, aici?”, a spus Gigi Becali.

Cristina Neagu l-a surprins pe Gigi Becali

Prezența handbalistei la baza FCSB a avut legătură cu procesul de recuperare după o accidentare gravă. Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, a suferit în 2019 o ruptură de ligamente încrucișate în timpul Campionatului European.

După intervenția chirurgicală efectuată în Belgia, sportiva a ales să își continue recuperarea în România, apelând la Ovidiu Kurti, specialistul care colaborează cu FCSB și care este considerat unul dintre cei mai apreciați fizioterapeuți din țară.

„Kurti e cel mai bun din România”

Într-o intervenție la Digi Sport, Gigi Becali a explicat contextul în care a avut loc întâlnirea și a subliniat reputația lui Ovidiu Kurti, la care apelează frecvent sportivi de top.

„Meme mi-a spus că nu putem să luăm de la Dinamo sau de la Rapid, că se supără fanii. Nu e normal ca de la echipe rivale să vină şi să se recupereze la tine. Kurti e cel mai bun din România, merge la conferinţe cu străini. Şi handbalista cea mai mare, Cristina Neagu, când am văzut-o acolo, i-am spus: ‘Ce faci, mă, aici?’,Ea zicea: ‘Ce să fac, mă recuperez’”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

