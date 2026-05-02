Tatăl unui fotbalist din Superliga a murit imediat după ce asistase la meciul fiului său. Tragedia a avut loc în parcarea stadionului

Tatăl fotbalistului Dragoș Huiban, jucătorul echipei Metaloglobus, din Superliga, a murit – sâmbătă după-amiază, în parcarea stadionului Oțelul din Galați. ProSport a aflat că bărbatul s-a stins în urma unui infarct suferit imediat după încheierea partidei.

Un echipaj medical a sosit de urgență la fața locului, doctorii pornind imediat manevrele de resuscitare, dar – din păcate – după aproximativ 40 de minute a fost constatat decesul. Tatăl lui Dragoș Huiban venise de la Bacău, însoțit de sora jucătorului și de soțul acesteia.

Florin Bratu, antrenor Metaloglobus: „Toți suntem în stare de șoc”

Antrenorul lui Metaloglobus, Florin Bratu, a dat o declarație după teribila veste legată de moartea părintelui lui Dragoș Huiban.

„Tatăl lui Dragoș a fost la meci, alături de familie. După meci, în parcarea stadionului îl aștepta Dragoș. I s-a făcut rău, a căzut. Salvarea a intervenit imediat. Au făcut proceduri de 40-45 de minute pentru a-l resuscita, dar nu s-a reușit. Avusese un AVC acum 7-8-9 ani, iar azi, la 78 de ani, a decedat, din păcate. Suntem extrem de triști, nu ne mai gândim la nimic altceva. Sperăm ca băiatul să fie tare. Toți suntem în stare de șoc, eram în parcare. Și cei de la Oțelul erau acolo. E șocant. Nu se mai văzuseră de mult timp, mai vorbiseră doar la telefon. Nu știu dacă au apucat să vorbească după meci. A jucat 20 de minute, a făcut duș. Când am ieșit noi de la vestiare, era întins pe jos, îl resuscitau. Nu s-au mișcat de acolo 45 de minute”, a spus Florin Bratu, la Digi Sport.

Reacția reprezentanților clubului Oțelul Galați

Reprezentanții clubului Oțelul Galați au exprimat condoleanțe familiei îndurerate, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina de Facebook a clubului.

„Oțelul Galați este alături de jucătorul Dragoș Huiban (Metaloglobus), al cărui tată a decedat pe stadionul nostru la finalul partidei de astăzi (sâmbătă, 2 mai 2026-n.r.). Viața e mai presus de orice. Chiar și decât fotbalul care uneori ne face să suferim. Condoleanțe familiei Huiban!”, au scris aceștia.

Echipa lui Bratu a pierdut două puncte la Galați, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Gazdele au revenit în partea a doua a meciului, grație unei „duble” semnate de Patrick.

