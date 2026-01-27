Coșmar. Un pompier din Brașov și-a descarcerat propria copilă fără suflare

Accidentul s-a produs în timp ce mai mulți copii erau transportați la școală. Mașina, condusă de un bărbat de 38 de ani, s-a răsturnat din cauza carosabilului alunecos. La volan se afla chiar unchiul fetei, iar adolescenta ocupa locul din dreapta față. Impactul a fost fatal pentru ea, în timp ce ceilalți patru copii aflați pe bancheta din spate au supraviețuit, la fel și șoferul.

Bunicul fetei a vorbit despre momentele cumplite și despre durerea familiei, explicând că nu a fost vorba de imprudență la volan. Potrivit acestuia, șoferul are experiență, fiind conducător auto de TIR, și nu ar fi circulat cu viteză.

Recomandarea autorului: Șapte oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70