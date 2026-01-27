Prima pagină » Actualitate » Coșmar. Un pompier din Brașov și-a descarcerat propria copilă fără suflare

27 ian. 2026, 23:38, Actualitate
O tragedie incredibilă la Brașov. Un pompier a fost chemat să intervină la un accident rutier petrecut pe un drum acoperit de polei, fără să știe că la fața locului se afla chiar propria sa fiică. Copila, în vârstă de 14 ani, nu a mai putut fi salvată…coșmar.

Accidentul s-a produs în timp ce mai mulți copii erau transportați la școală. Mașina, condusă de un bărbat de 38 de ani, s-a răsturnat din cauza carosabilului alunecos. La volan se afla chiar unchiul fetei, iar adolescenta ocupa locul din dreapta față. Impactul a fost fatal pentru ea, în timp ce ceilalți patru copii aflați pe bancheta din spate au supraviețuit, la fel și șoferul.

Bunicul fetei a vorbit despre momentele cumplite și despre durerea familiei, explicând că nu a fost vorba de imprudență la volan. Potrivit acestuia, șoferul are experiență, fiind conducător auto de TIR, și nu ar fi circulat cu viteză.

