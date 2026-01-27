Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”

Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”

27 ian. 2026, 23:30, Actualitate
Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”
Premierul Ilie Bolojan (FOTO: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți, condoleanțe în numele Guvernului României după accidentul din Timiș, în care șapte tineri greci au murit și alți trei au fost răniți.

„În numele Guvernului României, transmit condoleanțe familiilor celor șapte tineri din Grecia care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs astăzi în județul Timiș. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie”, a transmis Ilie Bolojan”, a adăugat șeful Guvernului într-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, în coliziune au fost implicate mai multe vehicule, iar șapte persoane au murit și alte trei au fost rănite.

FOTO – Captură video

Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, „un microbuz, în care se aflau 10 persoane, se deplasa dinspre Caransebeș spre Lugoj, când a intrat în depășire. În momentul în care a încercat să intre înapoi pe sensul său de mers, a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”.

Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia spre Franța, unde echipa lor urma să joace la Lyon.

Autorul mai recomandă:

Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”

Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca

O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia

O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane

Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Mărturia dureroasă a Andreei Ibacka. ”Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”

Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină

O femeie din Arad a murit după ce a fost lovită de un motostivuitor condus de un muncitor băut

Recomandarea video

Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Creșterea cazurilor de scabie în Marea Britanie pune sistemul medical pe gânduri
ACTUALITATE Severin: „Tusk spunea un lucru interesant – 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși”
22:30
Severin: „Tusk spunea un lucru interesant – 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși”
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
22:04
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
FLASH NEWS Mihai Morar reacționează după fotografia cu Ilie Bolojan la restaurantul din Oradea: „Nu am nimic de ascuns”
21:59
Mihai Morar reacționează după fotografia cu Ilie Bolojan la restaurantul din Oradea: „Nu am nimic de ascuns”
ACTUALITATE O româncă a lăsat contabilitatea dintr-un spital românesc pentru munca în agricultură, în Spania. De ce a făcut această alegere
21:50
O româncă a lăsat contabilitatea dintr-un spital românesc pentru munca în agricultură, în Spania. De ce a făcut această alegere
FLASH NEWS Nouă mari orașe se bat pentru sediul viitoarei „vămi europene”. Printre candidați se află și Bucureștiul. Pe ce atuuri mizează capitala României
21:49
Nouă mari orașe se bat pentru sediul viitoarei „vămi europene”. Printre candidați se află și Bucureștiul. Pe ce atuuri mizează capitala României

Cele mai noi

Trimite acest link pe