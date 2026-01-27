Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți, condoleanțe în numele Guvernului României după accidentul din Timiș, în care șapte tineri greci au murit și alți trei au fost răniți.

„În numele Guvernului României, transmit condoleanțe familiilor celor șapte tineri din Grecia care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs astăzi în județul Timiș. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie”, a transmis Ilie Bolojan”, a adăugat șeful Guvernului într-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, în coliziune au fost implicate mai multe vehicule, iar șapte persoane au murit și alte trei au fost rănite.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, „un microbuz, în care se aflau 10 persoane, se deplasa dinspre Caransebeș spre Lugoj, când a intrat în depășire. În momentul în care a încercat să intre înapoi pe sensul său de mers, a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”.

Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia spre Franța, unde echipa lor urma să joace la Lyon.

Autorul mai recomandă:

Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”

Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca

O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia

O utilitară cu butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în sectorul 2. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane

Accident grav în județul Sibiu: șapte victime, una în stare gravă. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

Mărturia dureroasă a Andreei Ibacka. ”Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”

Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină

O femeie din Arad a murit după ce a fost lovită de un motostivuitor condus de un muncitor băut