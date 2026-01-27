Găluștele cu gem și nucă reprezintă un blazon asumat de bucătăria de cantină din Ardeal, îmbinând tehnici tradiționale de panificație cu o umplutură dulce și aromată. Rețeta, prezentată în comunitatea culinară Bucătaraș.ro, a fost parte din meniul Cantinei Evreilor din Cluj, unde a fost pregătită timp de peste două decenii și a devenit un desert apreciat pentru textura sa pufoasă și echilibrul între dulce și delicat, dezvăluie Click

Gălușca buclucașă poate fi orice, dar în mare, este un ghemotoc cu de toate în oală sau tavă. Oul, untul, untura, pâinea sau pesmetul în cantități la alegere fac diferența. Găluștele pot fi umplute cu orice, de la pește la prune etc. Cea mai gălușcă din lume care a fost permiată, a foar gălușca cu nimic.

Dar, în acest caz, ingrediente:

2 gălbenușuri

500 g făină de calitate

1/2 cub de drojdie

100 ml lapte călduț

2 linguri zahăr

2 linguri smântână

100 ml ulei călduț

1 lingură coajă rasă de lămâie

2 pliculețe zahăr vanilat

gem de gutui pentru umplut

nucă măcinată amestecată cu zahăr

Simplu, ardelensc

Drojdia se dizolvă în laptele călduț cu puțin zahăr și se lasă să se activeze. Făina cernută se așază într-un bol, formând o adâncitură în mijloc. Acolo se pun drojdia activată, gălbenușurile, zahărul, smântâna, coaja de lămâie și zahărul vanilat. Se începe frământarea, încorporând treptat uleiul călduț, până când aluatul se desprinde de mâini. Aluatul se acoperă și se lasă la dospit până își dublează volumul. Se întinde o foaie nu prea groasă, se taie în pătrate, iar în fiecare pătrat se pune o linguriță de gem sau nucă. Colțurile se adună și se trec prin nuca măcinată cu zahăr. Găluștele se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se lasă 15 minute la crescut. Cuptorul se preîncălzește la 180°C, iar desertul se coace aproximativ 30 de minute, până capătă o nuanță aurie.

În mod tradițional, găluștele se pot servi fie calde, fie reci, adaptându-se astfel preferințelor degustătorilor.

Preparatul reflectă influențele culinare ale regiunii Transilvania, combinând tehnica aluatului dospit cu umpluturi dulci specifice sezonului. De-a lungul timpului, aceste deserturi au devenit apreciate nu doar pentru gustul lor, ci și pentru valoarea culturală, fiind păstrate în memoria colectivă a celor care au lucrat și au mâncat la cantină.

