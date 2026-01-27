Diana Buzoianu „închide” urșii cu garduri electrice: „Am adus 30 de milioane de euro”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță un program amplu de instalare a gardurilor electrice pentru a reduce conflictele dintre oameni și urși, în zonele unde animalele sălbatice intră în gospodării.

Buzoianu a afirmat că proiectul nu este nou, dar a fost blocat din lipsă de finanțare.

„Magia administrației este că pe măsură ce vin alți oameni, toți ar vrea să nu mai preia din urmă și să ia totul de la zero. Eu am decis să continui proiectele bune. Suntem în acest război de ceva timp în România, om contra urs. Proiectul cu gardurile electrice este unul început din 2023, dar pentru care nu s-au acordat bani.”

Potrivit ministrei, finanțarea a devenit posibilă abia după preluarea mandatului.

„Am adus undeva la 30 milioane pentru 2025-2026 pentru acest proiect. Responsabilitatea este să vezi și să continui proiectele cu potențial. Le vom analiza. Primele 24 de milioane au fost aprobate și probabil o să mai urmeze încă 6 milioane anul acesta.”

Ministra a explicat și cum sunt alese zonele unde se montează gardurile electrice.

„Dosarele au fost depuse încă din 2023, e un ghid care a stabilit criteriile necesare ca să primești acest ajutor.”

