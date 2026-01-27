Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Severin: „Tusk spunea un lucru interesant – 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși”

Severin: „Tusk spunea un lucru interesant – 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși”

Andrei Rosz
27 ian. 2026, 22:30, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Donald Tusk spunea un lucru interesant - 500 de milioane de europeni se roagă de 300 de milioane de americani să ne apere de 140 milioane de ruși”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa trebuie să poată să se apere și singură, fără ajutorul americanilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Dar în acest moment, să spunem că nu ne trebuie America… Și noi ne descurcăm de unii singuri făcând ce? Vânzând bruma de armament pe care o producem unor fraieri precum românii? Deci, asta este, de fapt, politica de înarmare a Uniunii.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum Europa trebuie să poată să se apere și singură, fără ajutorul americanilor.

„Dacă discutăm în acest moment și nu numai în acest moment, da, trebuie să… Sau nu numai raportat la realitatea momentului, este absolut clar că NATO, fără Statele Unite ale Americii, nu mai înseamnă nimic. Sigur că nu pot să nu-l citez pentru dezbatere și pe Donald Tusk, pe care, mă rog, în ultima vreme, nu-l apreciez atât de mult. Dar care spunea un lucru tot interesant în felul lui. Noi suntem 300 de milioane, noi europenii suntem 300 de milioane, pardon, 400 de milioane sau 500 de milioane. 500 de milioane de rezidenți, care ne rugăm de cei 300 de milioane de americani să ne apere împotriva celor 140 de milioane de ruși. De fapt, e adevărat. Formal, așa stau lucrurile. Nu cred însă că problema noastră este să ne apărăm de cei 140 de milioane de ruși. În ultimă instanță, americanii ne-au apărat de noi înșine. Ne-au apărat de noi înșine, pentru că noi avem obiceiul de să ne războim între noi. Și acuma, când nu mai putem chiar să ne războim ușor între noi, pentru moment îi căutăm pe ruși ca să avem să ne războim cu ei. Pe de altă parte, oferindu-ne securitatea, ne-au dat libertatea de a ne dezvolta din punct de vedere economic. Adică, nu am mai avut obsesia înarmării, n-am mai cheltuit pe înarmare și pe războaie, am cheltuit pe dezvoltarea noastră. Și a fost bine câtă vreme lucrurile au mers așa. Cred că, într-adevăr, Europa trebuie să își dezvolte capacitățile militare. La urma urmei, și SUA ne cere lucrul acesta. Și Donald Trump spune stați puțin, voi vreți ca noi să vă apărăm la infinit? Noi să cheltuim pentru apărarea voastră? Cheltuiți și voi pentru apărarea voastră. Vedeți că sunt mulți care spun lucruri corecte. Totuși, să agregăm acestea într-o concluzie global corectă, în totalitate corectă. Deci, ceea ce eu am spus de multă vreme, de când eram responsabil de politica externă, printre alții, bineînțeles, dar eram unul dintre principalii responsabili pentru politica externă de securitate și apărare a Uniunii Europene… Spuneam că nouă ne trebuie o identitate de apărare europeană, dar fără să rupem legătura strategică cu Statele Unite ale Americii. De ce? Pentru că nu în toate evenimentele care necesită un efort de apărare, americanii sunt interesați. Deci, acolo unde americanii nu sunt interesați, n-are rost să-i tragem pe ei spre noi. Pe de altă parte, e bine să împărțim sarcina securității, nu să lăsăm toată povara pe umerii americanilor. Și sigur că dacă la un moment dat dorim să ne afirmăm autonomia strategică, este bine să avem propriile noastre mijloace de apărare. Dar în acest moment să venim să spunem, când noi suntem într-un război pe care nu suntem în stare nici să-l câștigăm, nici să-l terminăm, să spunem că nu ne trebuie nouă, America. Și noi ne descurcăm de unii singuri făcând ce? Vânzând bruma de armament pe care o producem unor fraieri precum românii? Deci, asta este, de fapt, politica de înarmare a Uniunii.”, a explicat politicianul.

