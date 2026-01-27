Adrian Severin: „USR-iștii noștri vor spune că America și Rusia trebuie să fie pedepsite pentru războaiele de agresiune”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum războiul este doar un refuz al unei ordini în care marile puteri nu se mai integrează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Războaiele sunt negarea unei anumite ordini. Când un anumit set de reguli nu mai funcționează pentru că a devenit o haină prea strâmptă pentru actorii lumii… Atunci regulile acelea sunt date de o parte și intrăm într-o perioadă de dezordine. Care are însă ca scop o altă pace, o altă ordine. Acea ordine derivă din rezultatele războiului.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum războiul este doar un refuz al unei ordini în care marile puteri nu se mai integrează. Acesta a început prin a spune că cei de la USR vor veni și vor cere ca Rusia să fie pedepsită pentru război de agresiune. Politicianul adaugă că în acest caz și SUA ar trebui pedepsită. Urmând modelul premierului canadian, Severin susține că trebuie să trăim în lumea care există. Drept urmare, trebuie înțeles, adaugă acesta, că războiul nu este decât un refuz de aliniere la o ordine prestabilită.