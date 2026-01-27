Prima pagină » Știri externe » Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii

Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii

27 ian. 2026, 23:29, Știri externe
Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii
Galerie Foto 5

Un primar din Filipine a supraviețuit, în mod miraculos, unei tentative de asasinat după ce doi indivizi au atacat mașina în care acesta se afla cu un lansator de rachete și o mitralieră. Atacul a fost a treia tentativă de asasinat asupra primarului Akmad Mitra Ampatuan în ultimii cinci ani, potrivit presei locale.

Imagini de pe camerele de supraveghere din Shariff Aguak, din provincia Maguindanao del Sur, arată cum asasinul a coborât dintr-o mașină și a tras cu un lansator de rachete asupra vehiculului în care se afla primarul și mai mulți membri ai personalului său de securitate.

Atacatorii, unul înarmat cu un lansator de rachete RPG și un altul purtând o mitralieră, au lansat atacul asupra vehiculului negru în care se afla primarul. Primarul Ampatuan nu a fost rănit în tentativa de asasinat, dar doi dintre agenții săi de pază au fost răniți. Mașina, echipată cu elemente antiglonț, a rezistat în mare parte exploziei.

Personalul poliției și al armatei a fost alertat cu privire la tentativa de asasinat, iar trei din patru suspecți au fost uciși într-un schimb de focuri, potrivit Agenției de Știri Filipineze.

După cea de-a treia tentativă de asasinat, primarul vizat a spus într-o conferință de presă că nu se aștepta ca atacatorii să folosească arme atât de puternice. Acesta a adăugat că are „unele suspiciuni despre cine ar putea vrea să mă omoare, dar nu pot confirma identitățile sau motivele atacatorilor”.

Recomandările autorului:

Un muncitor a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii. După trei zile a dispărut, iar instanța i-a dat dreptul să păstreze banii

Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“

Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nouă mari orașe se bat pentru sediul viitoarei „vămi europene”. Printre candidați se află și Bucureștiul. Pe ce atuuri mizează capitala României
21:49
Nouă mari orașe se bat pentru sediul viitoarei „vămi europene”. Printre candidați se află și Bucureștiul. Pe ce atuuri mizează capitala României
PACE ÎN UCRAINA SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina, de tip Articolul 5, de cedarea teritoriilor către Rusia, dezvăluie FT
21:01
SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina, de tip Articolul 5, de cedarea teritoriilor către Rusia, dezvăluie FT
CONTROVERSĂ CIA devine „mâna invizibilă” a lui Trump în America de Sud. Noua realitate din Caracas: SUA vor să stabilească o prezență permanentă în Venezuela
20:04
CIA devine „mâna invizibilă” a lui Trump în America de Sud. Noua realitate din Caracas: SUA vor să stabilească o prezență permanentă în Venezuela
FLASH NEWS Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”
19:41
Premierul Greciei reacționează la accidentul din România, unde au murit 7 turiști greci: „Sunt șocat”
DECIZIE Maia Sandu vrea să reglementeze libertatea de exprimare și spațiul digital
19:40
Maia Sandu vrea să reglementeze libertatea de exprimare și spațiul digital
INEDIT Un muncitor a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii. După trei zile a dispărut, iar instanța i-a dat dreptul să păstreze banii
18:08
Un muncitor a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii. După trei zile a dispărut, iar instanța i-a dat dreptul să păstreze banii
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Adevărul rămâne indiferent de soartă – testamentul moral și jertfa supremă a lui Gheorghe I. Brătianu

Cele mai noi

Trimite acest link pe