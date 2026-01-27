Un primar din Filipine a supraviețuit, în mod miraculos, unei tentative de asasinat după ce doi indivizi au atacat mașina în care acesta se afla cu un lansator de rachete și o mitralieră. Atacul a fost a treia tentativă de asasinat asupra primarului Akmad Mitra Ampatuan în ultimii cinci ani, potrivit presei locale.

Imagini de pe camerele de supraveghere din Shariff Aguak, din provincia Maguindanao del Sur, arată cum asasinul a coborât dintr-o mașină și a tras cu un lansator de rachete asupra vehiculului în care se afla primarul și mai mulți membri ai personalului său de securitate.

Atacatorii, unul înarmat cu un lansator de rachete RPG și un altul purtând o mitralieră, au lansat atacul asupra vehiculului negru în care se afla primarul. Primarul Ampatuan nu a fost rănit în tentativa de asasinat, dar doi dintre agenții săi de pază au fost răniți. Mașina, echipată cu elemente antiglonț, a rezistat în mare parte exploziei.

Personalul poliției și al armatei a fost alertat cu privire la tentativa de asasinat, iar trei din patru suspecți au fost uciși într-un schimb de focuri, potrivit Agenției de Știri Filipineze.

După cea de-a treia tentativă de asasinat, primarul vizat a spus într-o conferință de presă că nu se aștepta ca atacatorii să folosească arme atât de puternice. Acesta a adăugat că are „unele suspiciuni despre cine ar putea vrea să mă omoare, dar nu pot confirma identitățile sau motivele atacatorilor”.

