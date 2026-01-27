Ministra Mediului spune cum supraveghează arderile ilegale de deșeuri prin drone: „Pot fi folosite în instanță”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția că arderile ilegale de deșeuri reprezintă o problemă națională gravă, cu impact direct asupra sănătății publice. Ea spune că fenomenul a devenit inclusiv o chestiune de securitate pentru populație, motiv pentru care autoritățile au intensificat controalele în această zonă.

Diana Buzoianu spune că statul folosește drone pentru a documenta arderile ilegale de deșeuri, iar imaginile obținute pot deveni probe în dosarele penale.

„Am implementat probele cu drone, pot fi folosite în instanță, acum și partea de polițiști, procurori trebuie să își facă treaba. Încercăm să le dăm documentele de control cât mai aproape de ce au ei nevoie. Am investit în echipamente moderne, putem să fim un suport real pentru aceste autorități,” a declarat Buzoianu în cadrul unui interviu pentru Euronews.

Diana Buzoianu afirmă că Ministerul Mediului a intensificat controalele, iar sancțiunile au ajuns la un nivel record.

„Am făcut o prioritate de a face controale pe această zonă, amenzile date sunt în număr record. La Sintești am avut controalele realizate în ultimele luni, au fost deschise dosare penale, au fost ridicate zeci de tone de deșeuri și au fost date amenzi de sute de lei. După controlul din Sintești, ne-am dus în orașele de lângă unde sunt depozitele, sunt prima verigă care face profit. Am intrat în controale și a fost o actiune fără precedent, au fost închise depozite, plângeri penale.”

În final, Buzoianu a subliniat costul real al poluării asupra populației.

„Plătim cu 4 ani din viață din cauza poluării, iar cei care ne otrăvesc arzând deșeuri lângă casa noastră scapă.”

AUTORUL RECOMANDĂ: