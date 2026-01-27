Sașe oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70

Marți a avut loc un accident rutier deosebit de grav pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel. Potrivit informațiilor transmise de ISU Timiș, patru vehicule au fost implicate în coliziune, iar cel puțin șase oameni au murit.

Potrivit primelor informații transmise, în accident au fost implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.

Conform IPJ Timiș, „un microbuz, în care se aflau 10 persoane, se deplasa dinspre Caransebeș spre Lugoj, când a intrat în depășire. În momentul în care a încercat să intre înapoi pe sensul său de mers, a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”.

Accident deosebit de grav produs în Timiș. Șase persoane au murit, iar late trei au fost transportate la spital în stare gravă

Până la această oră au fost identificate deja șase persoane decedate, plus alte trei grav rănite. Printre cei decedați se numără șoferul microbuzului, plus alți cinci pasageri.

Din ultimele informații, microbuzul avea direcția de deplasare Grecia – Franța. „Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire. Misiunea este în dinamică”, mai precizează cei de la ISU Timiș.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, în zona localității Gavojdia, județul Timiș, din cauza accidentului grav produs marți după amiază.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat la Digi24 că cisterna era încărcată cu alcool și că, din fericire, nu a luat foc. Acesta a mai precizat că două elicoptere SMURD erau disponibile, însă nu au putut decola din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

AUTORUL RECOMANDĂ